ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Дніпрі концентрація пилу в повітрі в 3-5 разів вище норми

Новини » Суспільство     17.04.2020 - 15:45
У Дніпрі концентрація пилу в повітрі в 3-5 разів вище норми
Ілюстративне фото (adm.dp.gov.ua)

Забруднення не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні

У Дніпрі за останню добу зафіксували перевищення концентрації пилу в повітрі в 3-5 разів порівняно з допустимою нормою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської облдержадміністрації.

При цьому в ОДА зазначили, що забруднення повітря не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні і Житомирської області. Радіаційний фон в області знаходиться в межах норми.

"Обласний центр екологічного моніторингу та Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології повідомляють про перевищення концентрації пилу в повітрі. Така ситуація пов'язана з високим тиском, поривчастим вітром і підвищенням температури в приземному шарі. Це призводить до накопичення забруднюючих речовин ближче до поверхні землі", - повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Також він закликав громадян залишатися вдома і не відкривати вікна.

Нагадаємо, також забруднення повітря було зафіксовано в Києві, який очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям. Індекс забруднення повітря столиці зараз становить 380.

При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що забруднення не пов'язано з пожежами в Чорнобильській зоні. Причиною стала пилова буря і пожежі в Житомирській області.

У Київській області поліція розслідує можливе спалювання радіоактивної деревини Дим з Чорнобиля у Києві: повітря може очиститися до завтра
Новини України ДніпроФК Дніпрозагрязнение воздуха
News
On Top