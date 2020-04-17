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Росія пропонує допомогу в ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 16:31
Росія пропонує допомогу в ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні
Фото: пожежі в Чорнобильській зоні (dsns.gov.ua)

На сьогодні українська сторона не зверталася з такими проханнями

Російська Федерація готова допомогти Україні в ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. Про це заявила офіційний представника МЗС Росії Марія Захарова, передають російські ЗМІ.

За її словами, Москва готова надати Києву допомогу в ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні. У той же час вона підкреслила, що поки таких прохань поки не надходило.

"На даний момент прохань від української сторони про надання будь-якої допомоги до нас не надходило. У разі якщо українські колеги направлять відповідне звернення, будемо готові розглянути", - заявила Захарова.

Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявили, що готові до збереження формату Росія-Білорусь-Україна в питанні Чорнобиля, якщо "українська сторона не буде його політизувати".

Раніше також повідомлялося, що лісові пожежі наближаються до кордону з Білоруссю, в той же час загрози для об'єктів Чорнобильської АЕС немає. За даними української сторони, в прикордонному з Білоруссю районі Житомирської області зараз спостерігається сильне задимлення. Українські служби вживають заходів, вже налагоджено комунікацію з Міністерством надзвичайних ситуацій Білорусі.

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