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Забруднення повітря у Києві у 2-3 рази перевищувало норму, - Кульбіда

Новини » Надзвичайні події     17.04.2020 - 17:26
Забруднення повітря у Києві у 2-3 рази перевищувало норму, - Кульбіда
Фото: Микола Кульбіда (УНИАН)

Забруднення було викликано твердими домішками

Вчорашнє забруднення повітря в Києві в 2-3 рази перевищувало норму. Про це на брифінгу заявив глава Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

За його словами, протягом вчорашнього дня і ночі в Києві дійсно спостерігалось високе забруднення атмосферного повітря.

"Найбільше забруднення було викликано твердими домішками, перевищення концентрації яких в 2-3 рази", - заявив Кульбіда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежи у Чорнобильській зоні Київ очолив список міст світу з найбільш забрудненим повітрям. У Державній службі з надзвичайних ситуацій переконували, що наявність продуктів горіння у повітрі не несе хімічної та радіологічної загрози. Причиною смогу стали пилова буря і пожежі в Житомирській області.

Відзначимо, напередодні на столицю обрушилася пилова буря, причиною якої стали сильний вітер та низький рівень грунтових вод через безсніжну зиму. В результаті пилової бурі обрушилася частина тимчасової конструкції Подільського мосту, також сталося кілька аварій на дорозі. Як розповіли РБК-Україна в аварійно-рятувальній службі, вчора в столиці було госпіталізовано 5 осіб черерз наслідки негоди.

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