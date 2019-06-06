Партія "Сила і честь": свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Лідер партії Ігор Смешко (facebook.com/sylaichest)

Партія Ігоря Смешка "Сила і честь" займає 5 місце в передвиборчому рейтингу

Політична партія "Сила і честь" візьме участь у виборах до Верховної ради 2019. Останні новини, рейтинги політсили і актуальні дані соцопитувань - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Сила і честь" на парламентських виборах 2019: опитування 16-21 травня

За результатами дослідження соціологічної групи "Рейтинг", політична партія "Сила і честь" на майбутніх виборах до Ради може отримати 5,1% голосів (серед тих, хто має намір йти на вибори і визначився за кого голосуватиме). Серед усіх опитаних рівень підтримки даної партії складає 3,8%.

Таким чином, в загальному передвиборчому рейтингу "Сила і честь" займає 5 місце і має шанси подолати прохідний бар'єр у парламент нового скликання.

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільше число прихильників партії - серед виборців, які проживають в центральних (5%) та західних областях України (4%). У східному регіоні за "Силу і честь" готові голосувати 3% опитаних.

Історія партії, лідер і діяльність

Політична партія "Сила і честь" була зареєстрована в грудні 2009 році. З моменту заснування її головою є Ігор Петрович Смешко.

До створення партії Смешко очолював Всеукраїнську громадську організацію "Сила і честь" (СІЧ), до складу якої входили військовослужбовці, співробітники силових відомств, ветерани військових дій, фахівці в галузях економіки, науки, освіти, медицини і т.д.

Сам Ігор Смешко має звання генерал-полковника, працював військовим аташе в США і Швейцарії, з 2003-го по 2005 керував Службою безпеки України. Був членом Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, радником президента України, головою Комітету з питань розвідки при президенті Петрі Порошенко.

Смешко брав участь у президентських виборах 2019 і посів 6-е місце з 6,04% голосів.

Лідер партії Ігор Смешко (фото: facebook.com/sylaichest)

У програмі партії "Сила і честь" позначено, що головними завданнями політсили є формування моральної і чесної влади, сприяння забезпеченню високого рівня добробуту населення, економічному прогресу і розвитку всіх форм власності, забезпечення соціальної справедливості, створення розгорнутої програми соцзахисту населення і т.д.

Результати на парламентських виборах 2014 року

На парламентських виборах 2014-го партія "Сила і честь" брала участь під керівництвом генерала Олександра Кіхтенка. Ігор Смешко під час виборчої кампанії вже працював в Комітеті з питань розвідки, тому не зміг очолити партійний список, але залишався ідейним лідером політсили.

Всього від партії було зареєстровано 72 кандидати, серед яких: заступник голови СБУ, генерал-лейтенант юстиції Микола Обиход, лікар, вчений-академік Юрій Антипкін, дипломат Петро Шаповал та ін.

За результатами виборів 26 жовтня 2014 року, "Сила і честь" набрала 13 549 голосів (0,08%) і не змогла подолати прохідний 5% бар'єр до парламенту VIII скликання.