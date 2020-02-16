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На круїзному лайнері в Японії кількість заражених коронавірусом зросла до 355

Новини » Суспільство     16.02.2020 - 04:58
На круїзному лайнері в Японії кількість заражених коронавірусом зросла до 355
Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Медики повідомили про 70 нових випадків зараження

В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess медики підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом нового типу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

Загалом вже 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусом. Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність вірусу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд США готується до евакуації своїх громадян з круїзного лайнера Dimond Princess. Очікується, що евакуація буде проведена чартерними рейсами у неділю, 16 лютого.

Японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. За словами губернатора цієї префектури, на цьому тижні захворіли лікар і пацієнт лікарні, а сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря-пацієнта з його відділення, а також його дружини.

Додамо, що Європі 15 лютого зафіксована перша смерть від китайського коронавірусу - у Франції помер 80-річний турист з Китаю, який кілька тижнів тому прибув в країну, але протягом півмісяця був госпіталізований.

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