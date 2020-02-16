Число хворих коронавірусом наблизилось до 70 тисяч

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Минулої доби від коронавірусу померли 142 людини

За минулу добу, 15 лютого, від небезпечного коронавірусу COVID-19 у світі померли 142 людини, що на одну людину менше ніж за попередній день. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

За даними китайського видання, станом на ранок неділі, 16 лютого, кількість заражених коронавірусом у світі складає 69 624 людини. Лише за минулу добу на материковому Китаї підтвердили 2009 нових випадків.

Загальні кількість померлих від небезпечної пневмонії, викликаної коронавірусом, у світі наразі складає вже 1668 людей, в тому числі по одному померлому у Франції та на Філіппінах.

Станом на сьогодні небезпечну хворобу вдалося побороти 6465 особам.

Нагадаємо, станом на ранок суботи кількість померлих від нового виду коронавірусу складала 1523 людини. У Китаї було зареєстровано 2641 нове підтверджене зараження, а кількість хворих у світі складала 66 492.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess в Японії зросла до 355. У неділю японські медики підтвердили 70 нових випадків зараження.

Крім того, японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма.