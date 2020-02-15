В японській лікарні запідозрили масове зараження коронавірусом

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За останні дні в лікарні зафіксували п'ять випадків зараження

Японська влада запідозрила масове зараження коронавірусом в лікарні Saiseikai Arida в префектурі Вакаяма. Про це заявив губернатор Вакаями Нісака Йосінобу, передає Kyodo.

Заява прозвучала після того, як на цьому тижні у лікаря і пацієнта лікарні Saiseikai Arida виявили коронавірус. Сьогодні стало відомо про зараження ще одного лікаря, пацієнта з його відділення, а також його дружини.

"Можливо, зараження відбулося в стінах лікарні", - заявив Йосінобу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США готуються до евакуації американців з круїзного лайнера Dimond Princess, закритого на карантин в Японії. На борту знаходяться близько 380 громадян США, яких евакуюють на двох літаках, підготовлених Держдепартаментом.

Раніше також стало відомо, що Україна готує 4 об'єкти для розміщення евакуйованих з Уханя. Евакуація запланована на 18 лютого. Станом на сьогодні коронавірусу в Україні немає.

"Ми зараз вживаємо всіх заходів, щоб вірус не був завезений на територію України. Станом на сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку такого захворювання. Сподіваємося, що в найближчі тижні та місяці цього не станеться", - заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.