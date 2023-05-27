Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра разрешили арестовать

Соответствующее решение поддержали все 14 членов Высшего совета правосудия.

Отметим, во время заседания Тандыр и его защитники утверждали, что от предоставления биологических образцов он не отказывался. Но прокурор уточнил, что Тандыр добровольно предоставил лишь часть анализов. Судья также заявлял, что не был пьян.

Зачем разрешение ВСП

Высший совет правосудия - это независимый конституционный орган государственной власти и судейского управления. Он дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом.

Уже после этого прокуратура будет иметь право подать в суд ходатайство об избрании меры пресечения.

Смертельное ДТП в Киеве

В ночь на 26 мая в Киеве произошло смертельное ДТП на блокпосту. Как стало известно, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил насмерть 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.

На месте аварии, по данным правоохранителей, судья имел признаки алкогольного опьянения, но тот отказывался сдавать анализ на содержание алкоголя и наркотиков. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.

Позже судьи объявили подозрение. В случае доказательства вины ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Все подробности смертельного ДТП с участием судьи - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.