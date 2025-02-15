Жареный "Орлан". HIMARS и дроны сожгли расчет аэроразведки РФ

Украинские разведчики сожгли расчет аэроразведки оккупантов. Это произошло в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegam.
Как отмечается, воины подразделений активных действий ГУР на Запорожском фронте нанесли успешные удары по расчету аэроразведки российских оккупантов.
Когда оккупанты возле лесополосы начали распаковывать беспилотник для запуска, был нанесен удар. Как сообщили в ГУР, первым ударил кассетный боеприпас РСЗО HIMARS, далее были контрольные удары FPV-дронов украинской разведки.
Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. За последние сутки на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора.
Как сообщил президент Владимир Зеленский, в течение последних дней ситуация на Покровском направлении улучшилась.
Как меняется ситуация на фронте и что происходит с наступлением России - в материале РБК-Украина.
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