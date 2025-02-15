Жареный "Орлан". HIMARS и дроны сожгли расчет аэроразведки РФ

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. За последние сутки на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в течение последних дней ситуация на Покровском направлении улучшилась.

Как меняется ситуация на фронте и что происходит с наступлением России - в материале РБК-Украина.

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