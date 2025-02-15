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Смажений "Орлан". HIMARS і дрони спалили розрахунок аеророзвідки РФ

Фото: бійці ГУР спалили розрахунок аеророзвідки окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів. Це сталося у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegam.

Як зазначається, воїни підрозділів активних дій ГУР на Запорізькому фронті завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських окупантів. 
У ГУР розповіли, що загарбники виїхали в поле, щоб підняти в небо  багатоцільовий БпЛА "Орлан". Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.

Коли окупанти біля лісосмуги почали розпаковувати безпілотник для запуску, був завданий удар. Як повідомили у ГУР, першою вдарив касетний боєприпас РСЗВ HIMARS, далі були  контрольні удари FPV-дронів української розвідки.

 

Ситуація на фронті

Росія продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. За останню добу на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, протягом останніх днів ситуація на Покровському напрямку покращилася.

Як змінюється ситуація на фронті і що відбувається з наступом Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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