Смажений "Орлан". HIMARS і дрони спалили розрахунок аеророзвідки РФ

Українські розвідники спалили розрахунок аеророзвідки окупантів. Це сталося у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegam.
Як зазначається, воїни підрозділів активних дій ГУР на Запорізькому фронті завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських окупантів.
Коли окупанти біля лісосмуги почали розпаковувати безпілотник для запуску, був завданий удар. Як повідомили у ГУР, першою вдарив касетний боєприпас РСЗВ HIMARS, далі були контрольні удари FPV-дронів української розвідки.
Росія продовжує наступальні дії на декількох напрямках фронту. За останню добу на фронті було зафіксовано 112 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 36 штурмових і наступальних дій агресора.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, протягом останніх днів ситуація на Покровському напрямку покращилася.
Як змінюється ситуація на фронті і що відбувається з наступом Росії - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.