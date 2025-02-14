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На Покровском направлении в последние дни ситуация лучше, - Зеленский

Мюнхен, Пятница 14 февраля 2025 12:39
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На Покровском направлении в последние дни ситуация лучше, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На Покровском направлении фронта в последние дни лучшая ситуация. Украинские войска там более "уверенные", чем были до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше, без каких-то деталей", - сказал президент.

Он добавил, что Силы обороны на Покровском направлении "увереннее, чем были".


Напомним, накануне, 13 февраля, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о "хорошем результате" на фронте.

"Были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим", - сказал глава государства.

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. За последние сутки на фронте было зафиксировано 113 боевых столкновений.

Самым активным участком фронта остается Покровское направление. Там ВСУ остановили 38 наступательных действий агрессора за минувшие сутки. Также идут активные бои в районе Торецка, Великой Новоселки, Часового Яра и в Курской области.

Как меняется ситуация на фронте и что происходит с наступлением России - в материале РБК-Украина.

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