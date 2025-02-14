На Покровском направлении в последние дни ситуация лучше, - Зеленский

На Покровском направлении фронта в последние дни лучшая ситуация. Украинские войска там более "уверенные", чем были до этого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

"Я думаю важно услышать, что у нас в последние дни на Покровском направлении ситуация лучше, без каких-то деталей", - сказал президент.

Он добавил, что Силы обороны на Покровском направлении "увереннее, чем были".



Напомним, накануне, 13 февраля, президент Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил о "хорошем результате" на фронте.

"Были сегодня доклады военных наших - очень важные доклады. Есть хороший результат на фронте - неправильно называть географию, не буду делать это политическим", - сказал глава государства.