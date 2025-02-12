Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России

Темпы российского наступления уменьшаются. Украинская армия пытается выискивать слабые места в российской обороне и улучшать свое положение на самых сложных направлениях. Что происходит на фронте и какими могут быть планы Украины относительно Курской области - в материале военно-политического обозревателя РБК-Украина Ульяны Безпалько.

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Украинская армия начала осторожные контратаки на двух важных для России участках фронта. Местами Силам обороны удалось достичь тактического успеха и сбить планы Москвы. Ситуация для Украины все еще очень сложная и перспектива стратегического перелома пока не просматривается. Однако впервые с лета прошлого года динамика движения россиян упала.

После захвата оккупантами Великой Новоселки, продвижения в Часовом Яру и пересечения реки Черный Жеребец на Лиманском направлении кардинальных сдвигов на этих участках за последние недели у них не было. Однако Покровское, Торецкое, Купянское и Новопавловское (оно же Кураховское и Константинопольское) направления и Курская область остаются очагами самых тяжелых боев.

Купянское, Торецкое и Кураховское направления

Основная опасность этого участка даже не в том, что россияне перерезали нашу группировку на левобережье реки Оскол - южнее Купянска и севернее Боровой. А в том, что войскам противника удалось переправиться на правый берег этой реки, закрепиться и постепенно расширять свой плацдарм у Двуречной. Дальнейшее расширение зоны контроля врага здесь позволит ему наладить свою логистику через Оскол и удвоит угрозы для Купянска.



Южнее в Торецке продолжаются бои, несмотря на то, что агрессор "отчитался" о полном захвате этого города. Украинские военные держат оборону в части микрорайона Забалка, в пределах промзоны шахты "Торецкая" и на части терриконов на западе Торецка. То есть наше присутствие там все еще есть. Опорные пункты на терриконах позволяют сдерживать продвижение противника, поскольку такие возвышения способствуют ведению по нему огня. Из Торецка вражеские подразделения одновременно пытаются прорываться на север к соседним поселкам - Крымское и Дачное. Фактически буксировка и в Часовом Яру, и в Торецке мешает оккупантам перейти к захвату своей следующей цели - города Константиновка.

На Кураховском направлении противник все еще прилагает усилия для ликвидации нашего "выступления" в районе Дачного (не того, что на Торецком направлении) и Константинополя, сжимая его с трех сторон - севера, востока и юга. Больше всего это пока удается именно "северной" группировке врага - она смогли прорваться к Андреевке, чем сужает пути для отхода.

Карта DeepState

И хотя Силы обороны вынуждены постепенно отходить с этого плацдарма - Дачное уже, вероятно, оккупировано или будет оккупировано в ближайшие дни - они ведут арьергардные бои и не позволяют россиянам быстро продвигаться на этом участке. Более того, сопротивление наших войск на кураховском плацдарме мешает противнику полностью переключить свое внимание и перебросить силы для захвата своей самой приоритетной цели - города Покровск.

Покровск

На Покровском направлении фиксируется снижение количества российских штурмов и атак. Больше успехов у россиян было на правом фланге их группировки - на северо-востоке от Покровска. Там они смогли почти вплотную приблизиться к дороге т0504 на отрезке Константиновка - Покровск в районе Воздвиженки. Их попытки расширить это "щупальце" пока остались безуспешными.

В течение последних месяцев враг делал акцент на наступательных действиях южнее и юго-западнее города. Его следующая задача №1 здесь - дойти до дороги Т0504 - Покровск - Павлоград, идущей на западе от города. Ранее россияне смогли перерезать здесь другую из двух дорог, идущих на Днепропетровщину - к Межевой. Затем они подошли к Зверево - это в двух километрах от Покровска. Однако за последнюю неделю развить свой результат оккупанты не смогли.

Карта DeepState

В конце прошлой недели Силы обороны совершили несколько контратак, восстановив позиции в селах Успеновка и Котлино. К тому же, по данным РБК-Украина, силами 425-го отдельного штурмового полка "Скала" удалось отбить у оккупантов почти весь населенный пункт Песчаное, что на ближних подступах к Покровску. И одновременно уже в начале этой недели появилась информация об успешной контратаке наших военных из 68-й ОЕБр неподалеку Даченского. Дополнительно Силы обороны смогли восстановить утраченные позиции у Водяного Второго.

Пока это нельзя называть полноценной контрнаступательной операцией - скорее, это улучшение тактического положения теми силами, которые есть, в условиях количественного превосходства противника. Но и эти действия - за счет неожиданности - заставляют россиян сбавить свой темп наступления и как минимум - отсрочить начало битвы за Покровск.

Курская область

Ровно через полгода после начала курской операции Силы обороны начали новые контрнаступательные действия на российской территории. Воспользовавшись погодными условиями и временным отсутствием солдат КНДР, украинские военные 6 февраля пошли в штурм на юго-востоке от Суджи и смогли занять несколько ближних сел общей площадью более 10 квадратных километров - Колмаков, Черкасскую Конопельку и, вероятно, Фанасеевку. Прорыв в направлении Уланок, которого удалось достичь Силам обороны за первые сутки этих действий, составляет около 5 километров.

Что интересно: в отличие от предыдущей попытки, которая была 6 января, эти наступательные действия пока имеют тактический успех. И хотя прорыв украинских военных был "купирован" противником, однако на занятых населенных пунктах удалось закрепиться и в перспективе можно развивать дальнейший рывок вперед. Очень похоже на то, что задачей Сил обороны на этом участке может быть ликвидация российского вклинения в районе Уланок и Плехово. По крайней мере, по данным издания, украинские военные не планируют останавливаться на достигнутом в Курской области.

Район штурмовых действий Сил обороны в Курской области (карта: DeepState)

Большой проблемой для наших подразделений здесь, как и на других участках фронта, становятся дроны на оптоволокне - их невозможно подавить средствами РЭБ. Прежде всего именно этими БПЛА агрессору удалось остановить прорыв наших войск в Курской области.

После украинских контратак вражеская группировка тоже активизировалась на противоположной стороне курского фронта - на северо-западе от Суджи. Северокорейские солдаты возобновили пехотные атаки и начали давить на юг от Малой Локни. А россияне начали наступать на Свердликово - важный опорный пункт, его захват врагом может нарушить логистику нашей группировки в Курской области.

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События на фронте последних недель показывают, что в российской армии начинают проступать проблемы - истощение, нехватка войск и вооружения. По этой причине враг не может поддерживать интенсивные действия одновременно на десятке направлениях и вынужден расставлять приоритеты. Украинская армия, в свою очередь, демонстрирует, что все еще может успешно наступать там, где это позволяют условия, где у врага есть бреши в обороне, пусть и ограниченными силами.

Штурмовыми действиями под Покровском или в Курской области наши военные смогли улучшить свое тактическое положение и отодвинуть фронт от Суджи. Но значение этих контратак может быть больше. Возможно, Силы обороны намерены не допустить потерю Покровска до начала возможных переговоров и временной остановки огня. Вероятно, Украина также хочет сохранить свое присутствие в Курской области до начала переговорного процесса о конце войны. Так или иначе, все это в сумме может усилить позиции Киева в возможных мирных переговорах.

Президент Владимир Зеленский прямым текстом заявил, что готов предложить агрессору обмен - подконтрольных Киеву районов в Курской области на оккупированные Россией украинские территории. О каких именно украинских территориях идет речь он не уточнил. Однако, теоретически, здесь может быть много вариантов.

Например, это может быть обмен Курской области на Запорожскую АЭС, которая играла важное значение для украинской энергосети и генерации. Другой вариант - на захваченные врагом участки в Харьковской области, а также Кинбурнскую косу - единственный оккупированный участок Николаевской области. Обе эти области не были объявлены Кремлем как "аннексированные и внесенные в конституцию рф". Причем первый вариант не исключает второго. В конце концов, этот гипотетический обмен может предполагать и более широкое решение: в обмен на выход Сил обороны из Курской области оккупационные войска могут отойти со своих позиций на Х (заранее определенных) километров или выступов вдоль всего фронта на украинской территории.