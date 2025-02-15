ВСУ поразили пять районов с живой силой россиян. Какая ситуация на фронте на утро (карты)

За сутки, 14 февраля, на фронте произошли 112 боев. Украинские военные поразили пять районов с живой силой России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили наземный пункт управления БПЛА, пять районов сосредоточения личного состава, две артиллерийские системы, одну радиолокационную и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сводке.

Покровское направление

На Покровском направлении ВСУ остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Проминь, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Глубокого.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны вели бои неподалеку Загрызово и Глушковки.

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское и Григорьевка противник трижды атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Торецка, Крымского и Щербиновки.

На Новопавловском направлении враг 14 раз атаковал ВСУ вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях за прошедшие сутки боевых столкновений не зафиксировано.

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 23 боестолкновения. Враг нанес 30 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых бомб, совершил 393 артиллерийских обстрела, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.