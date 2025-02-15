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Жареный "Орлан". HIMARS и дроны сожгли расчет аэроразведки РФ

Запорожская область, Суббота 15 февраля 2025 10:34
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Жареный "Орлан". HIMARS и дроны сожгли расчет аэроразведки РФ Фото: бойцы ГУР сожгли расчет аэроразведки оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские разведчики сожгли расчет аэроразведки оккупантов. Это произошло в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegam.

Как отмечается, воины подразделений активных действий ГУР на Запорожском фронте нанесли успешные удары по расчету аэроразведки российских оккупантов.
В ГУР рассказали, что захватчики выехали в поле, чтобы поднять в небо многоцелевой БпЛА "Орлан". Украинские разведчики обнаружили вражеский экипаж с помощью беспилотника SHARK.

Когда оккупанты возле лесополосы начали распаковывать беспилотник для запуска, был нанесен удар. Как сообщили в ГУР, первым ударил кассетный боеприпас РСЗО HIMARS, далее были контрольные удары FPV-дронов украинской разведки.

Ситуация на фронте

Россия продолжает наступательные действия на нескольких направлениях фронта. За последние сутки на фронте было зафиксировано 112 боевых столкновений, больше всего - на Покровском направлении. Там ВСУ остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в течение последних дней ситуация на Покровском направлении улучшилась.

Как меняется ситуация на фронте и что происходит с наступлением России - в материале РБК-Украина.

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