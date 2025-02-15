Смажений "Орлан". HIMARS і дрони спалили розрахунок аеророзвідки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegam.

Як зазначається, воїни підрозділів активних дій ГУР на Запорізькому фронті завдали успішних ударів по розрахунку аеророзвідки російських окупантів.

У ГУР розповіли, що загарбники виїхали в поле, щоб підняти в небо багатоцільовий БпЛА "Орлан". Українські розвідники виявили ворожий екіпаж за допомогою безпілотника SHARK.

Коли окупанти біля лісосмуги почали розпаковувати безпілотник для запуску, був завданий удар. Як повідомили у ГУР, першою вдарив касетний боєприпас РСЗВ HIMARS, далі були контрольні удари FPV-дронів української розвідки.