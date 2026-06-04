Смартфоны управляют роботами на расстоянии тысяч километров - как это работает

Ученые из Джорджтаунского института технологий разработали мобильное приложение COBALT. С его помощью любой человек без опыта может управлять роборукой с другого конца планеты, просто используя смартфон.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материалы научной конференции IEEE International Conference on Robotics and Automation .

Как работает приложение COBALT?

Программа COBALT превращает обычный смартфон в полноценный контроллер для роборуки.

Пользователю достаточно подключиться к серверу через Wi-Fi:

Когда человек двигает телефон в воздухе в любом направлении, роборука зеркально отражает эти движения на расстоянии тысяч километров .

. С помощью простых кнопок на экране пользователь может зажать предмет роборукой, переместить его и отпустить.

Чтобы проверить систему, разработчики привлекли новичков без опыта из девяти стран, в частности из Индонезии, Индии и Пакистана. Они успешно управляли роботами, которые находились в лаборатории США.

Благодаря использованию технологии WebRTC (которую применяют в Zoom и Google Meet), ученым удалось достичь минимальной задержки сигнала и видео.

Почему смартфон лучше компьютера или VR-очков?

Исследования показали, что обычные пользователи отдают предпочтение именно смартфонам, а не VR-гарнитурам, специальным джойстикам, клавиатурам или мышкам.

Телефон оказался наиболее интуитивно понятным интерфейсом, который обеспечивает высокое качество данных для обучения алгоритмов.

Где применять технологию?

Ученые планируют использовать этот метод для массового сбора информации по принципу краудсорсинга.

"Это может быть что-то вроде Uber для роботов. Те, кто хочет зарегистрироваться на платформе, могут это сделать в удобное для них время и на любой срок", - отмечают исследователи.

"Если пять миллиардов владельцев смартфонов смогут подключаться к роботам и показывать им, как выполнять задачи, это позволит быстро собрать базу данных, необходимую для запуска массового производства", - добавляют ученые.

Разработчики выделяют ключевые сферы применения COBALT в будущем:

Экономика подработки (Gig economy): пользователи смогут заходить в приложение в удобное время и за деньги дистанционно управлять роботами-помощниками в чужих домах, выполняя вместо хозяев домашние дела.

Правда, ученые признают, что на этом этапе критически важен элемент доверия между работодателем и наемным виртуальным работником, а также правильно разработанные положения трудовых отношений.

Помощь на производстве: если полностью автономный робот на заводе не может справиться со сложной или нестандартной задачей, оператор из любой точки мира сможет подключиться через телефон и помочь ему вручную.

Доступ к образованию: школьники и студенты в любой части мира смогут дистанционно практиковаться в робототехнике от ведущих техногигантов, просто держа в руках смартфоны.