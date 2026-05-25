ua en ru
Пн, 25 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Из LEGO сделали настоящего робота WALL-E: как он выглядит и что умеет

13:17 25.05.2026 Пн
2 мин
Известным персонаж получил кастомную механику и интересные решения по управлению
aimg Ольга Завада
Из LEGO сделали настоящего робота WALL-E: как он выглядит и что умеет LEGO WALL-E можно управлять через Bluetooth (скриншот: Crostplay2)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ютубер-техноэнтузиаст, известный под ником Crostplay2, потратил шесть месяцев, чтобы превратить набор LEGO WALL-E в робота с дистанционным управлением. Модель получила моторизованные гусеницы, подвижные манипуляторы, систему звуковых эффектов и даже миниатюрный электрошокер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Больше интересного: Ученые отправят в космос четырехрукого гуманоида HELIOS: как робот удерживает контроль в невесомости

Авторские решения

В основе проекта лежит микроконтроллер ESP32, который обеспечивает связь с контроллером PlayStation 4 через Bluetooth и библиотеку Bluepad32.

Техноэнтузиаст объяснил: выбор PS4-геймпада обусловлен наличием встроенного гироскопа, сенсорной панели и дополнительных кнопок - это позволило реализовать сложную систему управления.

Для интеграции электроники автор проекта отказался от стандартных креплений LEGO в пользу кастомных элементов, напечатанных на 3D-принтере, и специальных приводных шестерен.

Сам процесс разработки оказался сложным: в частности, было заменено около десяти драйверов моторов из-за технических проблем с питанием во время обновления прошивки.

Технические возможности

По словам разработчика, робот максимально точно воспроизводит поведение персонажа из культового мультфильма. Это стало возможным благодаря ряду решений:

Подвижность: сервоприводы, скрытые внутри корпуса, отвечают за движение глаз, головы, рук и передней панели. Гироскоп геймпада позволяет управлять наклоном головы робота через наклон самого контроллера.

Визуализация: в груди размещен дисплей с анимацией интерфейса зарядки, а фары и задние фонари сделаны на основе LED-элементов NeoPixel.

Звук: устройство воспроизводит аутентичные аудиоклипы из мультфильма через встроенный динамик.

Модификация: самым нетипичным дополнением стал 2000-вольтовый модуль электрошокера. Хотя эта функция не присуща известному персонажу, автор использует ее в коротких демонстрационных роликах для соцсетей.

Для стабилизации конструкции оригинальное крепление шеи было заменено на двухстержневой механизм - это устранило лишние вибрации во время движения.

Несмотря на отсутствие официальной инструкции, автор проекта выложил видео, которое подробно демонстрирует этапы программирования и механической сборки робота для тех, кто желает повторить такой апгрейд или усовершенствовать.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гаджеты
Новости
В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
В Киев с первым визитом прибыла лидер оппозиции Беларуси Тихановская
Аналитика
Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зима близко. Что происходит за кулисами борьбы Банковой и Кличко и замерзнет ли Киев снова