Смартфони керують роботами на відстані тисяч кілометрів - як це працює

Вчені з Джорджтаунського інституту технологій розробили мобільний додаток COBALT. З його допомогою будь-яка людина без досвіду може керувати роборукою з іншого кінця планети, просто використовуючи смартфон.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріали наукової конференції IEEE International Conference on Robotics and Automation .

Як працює додаток COBALT?

Програма COBALT перетворює звичайний смартфон на повноцінний контролер для роборуки.

Користувачеві достатньо під'єднатися до сервера через Wi-Fi:

Коли людина рухає телефон у повітрі в будь-якому напрямку, роборука дзеркально відображає ці рухи на відстані тисяч кілометрів .

. За допомогою простих кнопок на екрані користувач може затиснути предмет роборукою, перемістити його та відпустити.

Щоб перевірити систему, розробники залучили новачків без досвіду з дев'яти країн, зокрема з Індонезії, Індії та Пакистану. Вони успішно керували роботами, що перебували у лабораторії США.

Завдяки використанню технології WebRTC (яку застосовують у Zoom та Google Meet), вченим вдалося досягти мінімальної затримки сигналу та відео.

Чому смартфон кращий за комп'ютер чи VR-окуляри?

Дослідження показали, що звичайні користувачі віддають перевагу саме смартфонам, а не VR-гарнітурам, спеціальним джойстикам, клавіатурам чи мишкам.

Телефон виявився найбільш інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом, який забезпечує високу якість даних для навчання алгоритмів.

Де застосовувати технологію?

Вчені планують використовувати цей метод для масового збору інформації за принципом краудсорсингу.

"Це може бути щось на зразок Uber для роботів. Ті, хто хоче зареєструватися на платформі, можуть це зробити у зручний для них час і на будь-який термін", - зазначають дослідники.

"Якщо п'ять мільярдів власників смартфонів зможуть підключатися до роботів і показувати їм, як виконувати завдання, це дозволить швидко зібрати базу даних, необхідну для запуску масового виробництва", - додають вчені.

Розробники виділяють ключові сфери застосування COBALT у майбутньому:

Економіка підробітку (Gig economy): користувачі зможуть заходити в додаток у зручний час і за гроші дистанційно керувати роботами-помічниками в чужих оселях, виконуючи замість господарів хатні справи.

Щоправда, вчені визнають, що на цьому етапі критично важливий елемент довіри між працедавцем та найманим віртуальним працівником, а також правильно розроблені положення трудових відносин.

Допомога на виробництві: якщо повністю автономний робот на заводі не може впоратися зі складним чи нестандартним завданням, оператор з будь-якої точки світу зможе підключитися через телефон і допомогти йому вручну.

Доступ до освіти: школярі та студенти у будь-якій частині світу зможуть дистанційно практикуватися у робототехніці від провідних техногігантів, просто тримаючи в руках смартфони.