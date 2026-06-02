NVIDIA меняет правила для роботов будущего: что может новый андроид Isaac GR00T

16:19 02.06.2026 Вт
3 мин
Уникальный открытый "конструктор" позволит инженерам собирать и обучать гуманоидов значительно быстрее
aimg Ольга Завада
NVIDIA меняет правила для роботов будущего: что может новый андроид Isaac GR00T Искусственный интеллект наконец-то получает физическое тело (фото: Unsplash)
NVIDIA представила первый открытый референсный дизайн человекоподобного робота на базе платформы Isaac GR00T. Теперь ученые получили унифицированную экосистему, которая объединяет полноразмерное механическое тело, сверхмощный бортовой компьютер и гибкое ПО.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на пост NVIDIA Robotics на платформе X.

Железо и механика от Unitree

Основой для физического воплощения системы стал робот Unitree H2. Гуманоид высотой почти 180 сантиметров и весом примерно 68 килограммов.

Степени свободы. Робот имеет 31 шарнирное соединение по всему телу - это обеспечивает реалистичную подвижность, похожую на человеческую.

Ловкие руки. NVIDIA добавила к конструкции две руки Sharpa Wave с тактильной чувствительностью. Они дают еще 44 степени свободы, увеличивая общее количество подвижных элементов платформы до 75.

Сила и выносливость. Робот рассчитан на тяжелую физическую работу. Андроид может переносить грузы весом до 15 килограммов.

Ориентация в пространстве. На голове робота закреплена стереокамера, дополнительные камеры установлены на запястьях, а за трекинг движений отвечает инерционный измерительный блок.

Интегрированный суперкомпьютер Blackwell

За интеллект и скорость реакции андроида отвечает встроенная вычислительная платформа Jetson AGX Thor T5000. Она оснащена графическим чипом на новейшей архитектуре Blackwell, выдающим исключительную производительность искусственного интеллекта - 2070 терафлопс (FP4).

Вместе с 14-ядерным процессором Arm и 128 ГБ объединенной памяти компьютер позволяет гуманоиду обрабатывать данные со всех датчиков и камер в режиме реального времени, мгновенно корректируя свои действия.

Виртуальное обучение и поддержка ученых

Физический робот тесно связан с программным обеспечением Isaac GR00T. Ученые могут собирать данные о движениях с помощью телеуправления Isaac Teleop, тренировать андроида в виртуальных симуляторах Isaac Sim и Isaac Lab, а затем переносить готовые навыки на реальную машину через промежуточное ПО Isaac ROS.

Базовые нейросети от NVIDIA дают роботам возможность мыслить, анализировать ситуации и выполнять многозадачные команды.

Платформа также будет поддерживать другую популярную модель - Unitree G1.

Ведущие мировые институты, среди которых Стэнфордский робототехнический центр и ETH Zurich, уже объявили о переходе на единый стандарт.

Ученые уверены, что появление открытой общей платформы поможет двигать индустрию значительно быстрее, ведь теперь лаборатории смогут свободно обмениваться кодом и тестировать идеи на одинаковых машинах.

