NVIDIA меняет правила для роботов будущего: что может новый андроид Isaac GR00T
NVIDIA представила первый открытый референсный дизайн человекоподобного робота на базе платформы Isaac GR00T. Теперь ученые получили унифицированную экосистему, которая объединяет полноразмерное механическое тело, сверхмощный бортовой компьютер и гибкое ПО.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на пост NVIDIA Robotics на платформе X.
Железо и механика от Unitree
Основой для физического воплощения системы стал робот Unitree H2. Гуманоид высотой почти 180 сантиметров и весом примерно 68 килограммов.
Степени свободы. Робот имеет 31 шарнирное соединение по всему телу - это обеспечивает реалистичную подвижность, похожую на человеческую.
Ловкие руки. NVIDIA добавила к конструкции две руки Sharpa Wave с тактильной чувствительностью. Они дают еще 44 степени свободы, увеличивая общее количество подвижных элементов платформы до 75.
Сила и выносливость. Робот рассчитан на тяжелую физическую работу. Андроид может переносить грузы весом до 15 килограммов.
Ориентация в пространстве. На голове робота закреплена стереокамера, дополнительные камеры установлены на запястьях, а за трекинг движений отвечает инерционный измерительный блок.
NVIDIA анонсирует первый открытый эталонный дизайн гуманоидного робота, созданный для исследований в области робототехники.- NVIDIA Robotics (@NVIDIARobotics) 1 июня 2026 г.
Интегрированный суперкомпьютер Blackwell
За интеллект и скорость реакции андроида отвечает встроенная вычислительная платформа Jetson AGX Thor T5000. Она оснащена графическим чипом на новейшей архитектуре Blackwell, выдающим исключительную производительность искусственного интеллекта - 2070 терафлопс (FP4).
Вместе с 14-ядерным процессором Arm и 128 ГБ объединенной памяти компьютер позволяет гуманоиду обрабатывать данные со всех датчиков и камер в режиме реального времени, мгновенно корректируя свои действия.
Виртуальное обучение и поддержка ученых
Физический робот тесно связан с программным обеспечением Isaac GR00T. Ученые могут собирать данные о движениях с помощью телеуправления Isaac Teleop, тренировать андроида в виртуальных симуляторах Isaac Sim и Isaac Lab, а затем переносить готовые навыки на реальную машину через промежуточное ПО Isaac ROS.
Базовые нейросети от NVIDIA дают роботам возможность мыслить, анализировать ситуации и выполнять многозадачные команды.
Платформа также будет поддерживать другую популярную модель - Unitree G1.
Ведущие мировые институты, среди которых Стэнфордский робототехнический центр и ETH Zurich, уже объявили о переходе на единый стандарт.
Ученые уверены, что появление открытой общей платформы поможет двигать индустрию значительно быстрее, ведь теперь лаборатории смогут свободно обмениваться кодом и тестировать идеи на одинаковых машинах.