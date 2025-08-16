Вкусный крем из яблок на зиму: вы будете есть его ложкой

Крем из яблок и сгущенки - идеальный способ сохранить аромат и пользу фруктов в банке. Он прост в приготовлении и станет незаменимой основой для десертов, тостов или дополнением к любимым блюдам в холодное время года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит .

Рецепт крема из яблок

По словам автора видео, таким кремом можно смазывать торты, блинчики или же просто есть ложкой.

Ингредиенты на 6 банок по 0,5 л:

яблоки - 3 кг (чищеных)

сахар - 1 кг

сгущенное молоко - 350 г

вода - 100 мл

Способ приготовления

Для начала нужно подготовить яблоки: очистите их от кожуры, серединки и нарежьте любыми кусочками.

После этого засыпьте их сахаром, перемешайте, накройте крышкой и доведите до кипения. Оставьте их тушить 20 минут, постоянно помешивая.

Далее тщательно взбейте яблоки блендером, чтобы образовалось однородное пюре.

Приготовление крема из яблок на зиму (фото: кадр из видео)

Добавьте сырую сгущенку и снова доведите до кипения. Накройте крышкой и тушите на маленьком огне еще 20 мин.

Сразу горячий крем разлейте в чистые стерилизованные банки и закройте крышками.

Крем из яблок на зиму (фото: кадр из видео)