В "Слуге народа" заговорили о развале монокоалиции на фоне дела Миндича? Что известно

По информации РБК-Украина, часть депутатов чувствует себя обманутой дважды.

Первый раз, когда их убеждали, что нужно голосовать за закон об урезании независимости НАБУ и САП, потому что они якобы "не тем занимаются" и вообще, чуть ли не российские шпионы.

И второй раз - когда в медиа появилась версия о том, что нападение на НАБУ и САП связано с интересом этих органов к Миндичу и Чернышеву, а "наверху" депутатов убеждали, что это все фейк.

"Получается, все, что нам антикорумпы месяцами рассказывали - так это все правда?!" - говорят рядовые нардепы из "Слуги народа".

По словам источников, разрыв внутриэлитного "общественного договора" означает, что многие депутаты чувствуют себя свободными от обязательств. Это может проявляться в отказе голосовать "по указке" или даже в выходе из фракции, что особенно опасно для монобольшинства, которое насчитывает формально 229 депутатов, но реально дает лишь 170-180 голосов.

"В нашем фракционном чате обсуждения достаточно сдержанные. Там сейчас не очень стараются вести разговор об этой истории, опасаясь, что потом скриншоты с их перепиской окажутся в СМИ. В отдельных чатах групп градус дискуссии гораздо выше. Но пока не видно, чтобы кто-то готовился выходить из фракции," - отмечает другой источник издания в СН.

Целостность фракции

Еще один депутат рассказывает, что реальные настроения "под куполом" можно будет понять сегодня и завтра, когда нардепы соберутся в Киеве. И он не уверен, что ситуацию удастся удержать под контролем. Особенно учитывая то, что на Банковой якобы поссорились с главой фракции Давидом Арахамией, который годами выполнял роль парламентского менеджера.

В любом случае, даже если и удастся сохранить целостность коалиции, то наверняка в Раде станет сложнее собирать голоса под важные законопроекты. Особенно - под те, которые исходят из Кабмина.

В частности, речь о голосовании за госбюджет на следующий год во втором чтении, запланированном на эту неделю. Сейчас его вообще убрали из повестки дня. Отказались и от проведения традиционного совещания по повестке дня с участием верхушки парламента, Кабмина и Офиса президента.

"Теперь к каждому правительственному документу будут присматриваться более тщательно. То же касается и назначений в правительство - о каких-либо "пакетных" голосованиях за министров на долгую перспективу можно забыть" - говорит один из собеседников.

По словам другого источника РБК-Украина, на Банковой как раз пытались вернуть ситуацию в привычное русло, призывая депутатов проголосовать за бюджет. И тем самым еще и дать сигнал, что все под контролем.

"Но так это уже не сработает. Началось восстание "зеленых кнопочек". Для начала нам нужны "меры по восстановлению доверия", - говорит нардеп.