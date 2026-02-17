RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Служба на выбранной должности и звание за год: какие нововведения ждут контрактников ВСУ

Фото: Украинский военный (facebook.com/4ovmbr.)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине изменили правила прохождения военной службы для контрактников и добровольцев в возрасте от 60 лет. В частности ввели годовые контракты и ускорили процедуру получения званий в боевых частях.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2026, который вносит существенные изменения в Положение о прохождении военной службы. Нововведения касаются контрактов для добровольцев старшего возраста, существенного ускорения карьерного роста в боевых частях и защиты военных от нежелательных перемещений.

Новые условия для добровольцев в возрасте 60+

Во время действия военного положения граждане в возрасте от 60 лет могут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

В Минобороны отмечают, это исключительно добровольная инициатива. Кроме того, контракт могут заключить только те, кого военно-врачебная комиссия признала годными к службе по состоянию здоровья. Мобилизация мужчин в возрасте 60+ не осуществляется.

Для заключения контракта добровольцы должны подать обращение и письмо от командира воинской части в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания.

Если речь идет о принятии на службу офицера, кандидатура должна быть предварительно согласована Генеральным штабом ВСУ.

Кто сможет получить звание быстрее

Указ также уточняет порядок присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки.

Право на это будут иметь военные, которые:

  • служат в боевых частях, участвующих в военных действиях (перечень определяет Генштаб);
  • проходят службу в небоевых частях, но не менее трех месяцев выполняли боевые задачи;
  • выполняли боевые задачи во время военного положения, получили ранения или заболевания во время защиты государства и были переведены в другие подразделения.

Сроки присвоения звания

В сокращенном порядке звание могут присваивать:

  • через 1 год - младшему и старшему сержантскому составу, а также младшему офицерскому составу (до капитана включительно);
  • через 2 года - высшему сержантскому и старшему офицерскому составу (майор, подполковник, полковник).

Для военных небоевых частей применяются более длинные сроки выслуги.

Гарантии для контрактников

Еще одна важная новация - гарантия службы на выбранной должности. Военный, заключивший контракт, имеет право проходить службу на определенной должности не менее шести месяцев.

Назначение на другую должность или перевод в другую воинскую часть возможно:

  • по собственному желанию военного;
  • или по истечении шести месяцев службы на занимаемой должности.

В Минобороны подчеркнули, что изменения направлены на упорядочение прохождения службы в условиях военного положения и создание более понятных правил для военнослужащих.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в чем разница между службой по контракту и мобилизацией во время войны. Контракт дает возможность самостоятельно выбрать подразделение, должность и срок службы, тогда как мобилизация является обязанностью по повестке и продолжается до решения о демобилизации. Также писали о преимуществах рекрутинга, прогнозируемости службы и финансовых стимулах для контрактников.

Также мы писали, какие виды контрактов на военную службу существуют во время военного положения и какие сроки службы предусмотрены для различных категорий военных. В частности, о контрактах на 1 год, 3-5 лет, 5 лет и 10 лет (для летчиков), а также об особенностях службы для молодежи 18-25 лет и медиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныКонтрактная армияМобилизация в Украине