Служба на обраній посаді та звання за рік: які нововведення чекають на контрактників ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №108/2026, який вносить суттєві зміни до Положення про проходження військової служби. Нововведення стосуються контрактів для добровольців старшого віку, суттєвого пришвидшення кар’єрного росту в бойових частинах та захисту військових від небажаних переміщень.

Нові умови для добровольців віком 60+

Під час дії воєнного стану громадяни віком від 60 років можуть укласти контракт на проходження військової служби строком на один рік.

У Міноборони наголошують, це виключно добровільна ініціатива. Крім того, контракт можуть укласти лише ті, кого військово-лікарська комісія визнала придатними до служби за станом здоров’я. Мобілізація чоловіків віком 60+ не здійснюється.

Для укладення контракту добровольці мають подати звернення та лист від командира військової частини до ТЦК та СП за місцем проживання або перебування.

Якщо йдеться про прийняття на службу офіцера, кандидатура має бути попередньо погоджена Генеральним штабом ЗСУ.

Хто зможе отримати звання швидше

Указ також уточнює порядок присвоєння чергових військових звань у скорочені строки.

Право на це матимуть військові, які:

служать у бойових частинах, що беруть участь у воєнних діях (перелік визначає Генштаб);

проходять службу у небойових частинах, але не менше трьох місяців виконували бойові завдання;

виконували бойові завдання під час воєнного стану, зазнали поранень або захворювань під час захисту держави та були переведені до інших підрозділів.

Строки присвоєння звання

У скороченому порядку звання можуть присвоювати:

через 1 рік - молодшому та старшому сержантському складу, а також молодшому офіцерському складу (до капітана включно);

- молодшому та старшому сержантському складу, а також молодшому офіцерському складу (до капітана включно); через 2 роки - вищому сержантському та старшому офіцерському складу (майор, підполковник, полковник).

Для військових небойових частин застосовуються довші строки вислуги.

Гарантії для контрактників

Ще одна важлива новація - гарантія служби на обраній посаді. Військовий, який уклав контракт, має право проходити службу на визначеній посаді щонайменше шість місяців.

Призначення на іншу посаду або переведення до іншої військової частини можливе:

за власним бажанням військового;

або після спливу шести місяців служби на займаній посаді.

У Міноборони підкреслили, що зміни спрямовані на впорядкування проходження служби в умовах воєнного стану та створення більш зрозумілих правил для військовослужбовців.