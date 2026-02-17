Служба на выбранной должности и звание за год: какие нововведения ждут контрактников ВСУ
В Украине изменили правила прохождения военной службы для контрактников и добровольцев в возрасте от 60 лет. В частности ввели годовые контракты и ускорили процедуру получения званий в боевых частях.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2026, который вносит существенные изменения в Положение о прохождении военной службы. Нововведения касаются контрактов для добровольцев старшего возраста, существенного ускорения карьерного роста в боевых частях и защиты военных от нежелательных перемещений.
Новые условия для добровольцев в возрасте 60+
Во время действия военного положения граждане в возрасте от 60 лет могут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год.
В Минобороны отмечают, это исключительно добровольная инициатива. Кроме того, контракт могут заключить только те, кого военно-врачебная комиссия признала годными к службе по состоянию здоровья. Мобилизация мужчин в возрасте 60+ не осуществляется.
Для заключения контракта добровольцы должны подать обращение и письмо от командира воинской части в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания.
Если речь идет о принятии на службу офицера, кандидатура должна быть предварительно согласована Генеральным штабом ВСУ.
Кто сможет получить звание быстрее
Указ также уточняет порядок присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки.
Право на это будут иметь военные, которые:
- служат в боевых частях, участвующих в военных действиях (перечень определяет Генштаб);
- проходят службу в небоевых частях, но не менее трех месяцев выполняли боевые задачи;
- выполняли боевые задачи во время военного положения, получили ранения или заболевания во время защиты государства и были переведены в другие подразделения.
Сроки присвоения звания
В сокращенном порядке звание могут присваивать:
- через 1 год - младшему и старшему сержантскому составу, а также младшему офицерскому составу (до капитана включительно);
- через 2 года - высшему сержантскому и старшему офицерскому составу (майор, подполковник, полковник).
Для военных небоевых частей применяются более длинные сроки выслуги.
Гарантии для контрактников
Еще одна важная новация - гарантия службы на выбранной должности. Военный, заключивший контракт, имеет право проходить службу на определенной должности не менее шести месяцев.
Назначение на другую должность или перевод в другую воинскую часть возможно:
- по собственному желанию военного;
- или по истечении шести месяцев службы на занимаемой должности.
В Минобороны подчеркнули, что изменения направлены на упорядочение прохождения службы в условиях военного положения и создание более понятных правил для военнослужащих.
