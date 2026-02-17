ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Служба на выбранной должности и звание за год: какие нововведения ждут контрактников ВСУ

Вторник 17 февраля 2026 19:39
UA EN RU
Служба на выбранной должности и звание за год: какие нововведения ждут контрактников ВСУ Фото: Украинский военный (facebook.com/4ovmbr.)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине изменили правила прохождения военной службы для контрактников и добровольцев в возрасте от 60 лет. В частности ввели годовые контракты и ускорили процедуру получения званий в боевых частях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Читайте также: Денежный "бонус" за первый контракт в ВСУ: сколько получат военные в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №108/2026, который вносит существенные изменения в Положение о прохождении военной службы. Нововведения касаются контрактов для добровольцев старшего возраста, существенного ускорения карьерного роста в боевых частях и защиты военных от нежелательных перемещений.

Новые условия для добровольцев в возрасте 60+

Во время действия военного положения граждане в возрасте от 60 лет могут заключить контракт на прохождение военной службы сроком на один год.

В Минобороны отмечают, это исключительно добровольная инициатива. Кроме того, контракт могут заключить только те, кого военно-врачебная комиссия признала годными к службе по состоянию здоровья. Мобилизация мужчин в возрасте 60+ не осуществляется.

Для заключения контракта добровольцы должны подать обращение и письмо от командира воинской части в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания.

Если речь идет о принятии на службу офицера, кандидатура должна быть предварительно согласована Генеральным штабом ВСУ.

Кто сможет получить звание быстрее

Указ также уточняет порядок присвоения очередных воинских званий в сокращенные сроки.

Право на это будут иметь военные, которые:

  • служат в боевых частях, участвующих в военных действиях (перечень определяет Генштаб);
  • проходят службу в небоевых частях, но не менее трех месяцев выполняли боевые задачи;
  • выполняли боевые задачи во время военного положения, получили ранения или заболевания во время защиты государства и были переведены в другие подразделения.

Сроки присвоения звания

В сокращенном порядке звание могут присваивать:

  • через 1 год - младшему и старшему сержантскому составу, а также младшему офицерскому составу (до капитана включительно);
  • через 2 года - высшему сержантскому и старшему офицерскому составу (майор, подполковник, полковник).

Для военных небоевых частей применяются более длинные сроки выслуги.

Гарантии для контрактников

Еще одна важная новация - гарантия службы на выбранной должности. Военный, заключивший контракт, имеет право проходить службу на определенной должности не менее шести месяцев.

Назначение на другую должность или перевод в другую воинскую часть возможно:

  • по собственному желанию военного;
  • или по истечении шести месяцев службы на занимаемой должности.

В Минобороны подчеркнули, что изменения направлены на упорядочение прохождения службы в условиях военного положения и создание более понятных правил для военнослужащих.

Ранее РБК-Украина рассказывало, в чем разница между службой по контракту и мобилизацией во время войны. Контракт дает возможность самостоятельно выбрать подразделение, должность и срок службы, тогда как мобилизация является обязанностью по повестке и продолжается до решения о демобилизации. Также писали о преимуществах рекрутинга, прогнозируемости службы и финансовых стимулах для контрактников.

Также мы писали, какие виды контрактов на военную службу существуют во время военного положения и какие сроки службы предусмотрены для различных категорий военных. В частности, о контрактах на 1 год, 3-5 лет, 5 лет и 10 лет (для летчиков), а также об особенностях службы для молодежи 18-25 лет и медиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Контрактная армия Мобилизация в Украине
Новости
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Умеров сделал первое заявление о переговорах в Женеве и показал фото
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"