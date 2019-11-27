"Слугу народу" фінансували компанії-фігуранти кримінальних справ, - "Слідство.Інфо"

Колаж РБК-Україна

Серед 30-ти компаній, які пожертвували кошти, 11 фігурують у кримінальних процесах

Більше десятка компаній, які фінансували партію "Слуга народу" у третьому кварталі цього року, фігурують у кримінальних процесах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Слідство.Інфо".

Як повідомляється, сума становить більше третини внесків від пожертвувань для президентської партії.

"Партію "Слуга народу" з липня по вересень цього року перерахували 95 мільйонів гривень. Про це йдеться у звіті, який нещодавно опублікували на сайті НАЗК. Президентську політичну силу на 80 мільйонів профінансував бізнес. Ще частина внесків на політичну діяльність прийшла також від приватних осіб. В цілому її підтримали 15 українських громадян і 30 вітчизняних компаній", - йдеться в повідомленні.

Серед 30 компаній, які пожертвували кошти, 11 фігурують у кримінальних процесах. Фірми із сумнівною репутацією профінансували найбільшу парламентську партію понад 30 мільйонів гривень.

"П'ять фірм, які фінансували президентську партію, згадуються в одному кримінальному провадженні. "Веб-Ротор", "Леонол", "Агро-Ленд", ФГ "Екопівдень" і "Саквояж-Ють" фігурують у розслідуванні поліції Київської області. Йдеться про заволодіння пальним більше ніж на вісім мільйонів гривень. За версією слідства, група осіб привласнила і легалізувала чуже майно за допомогою підставних фірм", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці фірми в цілому пожертвували президентській партії понад 16 мільйонів гривень. Крім того, ще два донори партії фігурують у кримінальному провадженні за переведення в готівку понад 150 мільйонів гривень.

"Слідчі встановили, що від компаній, серед яких донори партії, гроші йшли на дві фірми, які переводилися в готівку Це компанії "Лана-Подове" і "Дари Закарпаття 1979", які відправили партії по 3,3 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Підприємство "Віста спейс", який також фігурує у кримінальному провадженні військової прокуратури від 2018 року перерахувало партії понад 3,2 мільйона гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що в "Слузі народу" налічується до 30 депутатів, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Також повідомлялося, що у фракції "Слуга народу" формується окрема група бізнесмена Іллі Павлюка.