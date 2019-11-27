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"Слугу народа" финансировали компании-фигуранты уголовных дел, - "Слідство.Інфо"

Новости » Политика     27.11.2019 - 16:28
"Слугу народа" финансировали компании-фигуранты уголовных дел, - "Слідство.Інфо"
Коллаж РБК-Украина

Среди 30-ти компаний, которые пожертвовали средства, 11 фигурируют в уголовных процессах

Более десятка компаний, которые финансировали партию "Слуга народа" в третьем квартале этого года, фигурируют в уголовных процессах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Слідство.Інфо".

Как сообщается, сумма составляет более трети взносов от пожертвований для президентской партии.

"Партию "Слуга народа" с июля по сентябрь этого года перечислили 95 миллионов гривен. Об этом говорится в их отчете, который недавно опубликовали на сайте НАПК. Президентскую политическую силу на 80 миллионов профинансировал бизнес. Еще часть взносов на политическую деятельность пришла также от частных лиц. В целом ее поддержали 15 украинских граждан и 30 отечественных компаний", - говорится в сообщении.

Среди 30 компаний, которые пожертвовали средства, 11 фигурируют в уголовных процессах. Фирмы с сомнительной репутацией профинансировали крупнейшую парламентскую партию более 30 миллионов гривен.

"Пять фирм, которые финансировали президентскую партию, упоминаются в одном уголовном производстве. "Веб-Ротор”, "Леонол", "Агро-Ленд", ФХ "Екопівдень" и "Саквояж-Ют" фигурируют в расследовании полиции Киевской области. Речь идет о завладении горючим более чем на восемь миллионов гривен. По версии следствия, группа лиц присвоила и легализовала чужое имущество с помощью подставных фирм", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти фирмы в целом пожертвовали президентской партии более 16-ти миллионов гривен. Кроме того, еще два донора партии фигурируют в уголовном производстве по обналичиванию более 150 миллионов гривен.

"Следователи установили, что от компаний, среди которых доноры партии, деньги шли на две фирмы, которые обналичивались Это компании "Лана-Подове" и "Дары Закарпатья 1979", которые отправили партии по 3,3 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Предприятие "Виста спейс", которое также фигурирует в уголовном производстве военной прокуратуры от 2018 года перечислило партии более 3,2 миллиона гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что в "Слуге народа" насчитывается до 30 депутатов, связанных с олигархом Игорем Коломойским.

Также сообщалось, что во фракции "Слуга народа" формируется отдельная группа бизнесмена Ильи Павлюка.

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