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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию, будет Зеленский, - источник

Среда 16 июля 2025 16:57
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию, будет Зеленский, - источник Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

"Слуга народа" сегодня, 16 июля, проведет заседание фракции. Как ожидается, к нардепам присоединится президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

Известно, что заседание состоится в 18:30, главная тема - формирование состава нового правительства во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко. В частности, планируется, что Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

Кроме того, собеседник издания добавил, что нардепы рассчитывают завершить все кадровые вопросы уже завтра, не откладывая их на следующую неделю.

Обновление Кабмина

Напомним, на этой неделе состоится масштабная перезагрузка Кабинета министров.

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада уже отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен стать новым министром обороны.

При этом правительство возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Осталось, чтобы ее кандидатуру поддержали в парламенте.

Также изменения планируются еще в ряде министерств. В частности, по данным источников РБК-Украина, должность вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины покинет Ольга Стефанишина.

Ожидается, что ее место может занять заместитель министра экономики и торговый представитель Тарас Качка или посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Все детали перезагрузки Кабмина - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Юлия Свириденко Слуга народа
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