"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию, будет Зеленский, - источник

"Слуга народа" сегодня, 16 июля, проведет заседание фракции. Как ожидается, к нардепам присоединится президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в парламенте.

Кроме того, собеседник издания добавил, что нардепы рассчитывают завершить все кадровые вопросы уже завтра, не откладывая их на следующую неделю.

Известно, что заседание состоится в 18:30, главная тема - формирование состава нового правительства во главе с первым вице-премьером Юлией Свириденко. В частности, планируется, что Зеленский лично представит нардепам Свириденко как кандидата в премьеры.

Обновление Кабмина

Напомним, на этой неделе состоится масштабная перезагрузка Кабинета министров.

Сегодня, 16 июля, Верховная Рада уже отправила в отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он должен стать новым министром обороны.

При этом правительство возглавит первый вице-премьер Юлия Свириденко. Осталось, чтобы ее кандидатуру поддержали в парламенте.

Также изменения планируются еще в ряде министерств. В частности, по данным источников РБК-Украина, должность вице-премьера, министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины покинет Ольга Стефанишина.

Ожидается, что ее место может занять заместитель министра экономики и торговый представитель Тарас Качка или посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

Все детали перезагрузки Кабмина - в материале РБК-Украина.

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