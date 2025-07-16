"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію, буде Зеленський, - джерело

"Слуга народу" сьогодні, 16 липня, проведе засідання фракції. Як очікується, до нардепів долучиться президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на джерело в парламенті.

Крім того, співрозмовник видання додав, що нардепи розраховують завершити всі кадрові питання вже завтра, не відкладаючи їх на наступний тиждень.

Наразі відомо, що засідання відбудеться о 18:30, головна тема - формування складу нового уряду на чолі з першим віце-прем'єром Юлією Свириденко. Зокрема, планується, що Зеленський особисто представить нардепам Свириденко як кандидата у премʼєри.

Оновлення Кабміну

Нагадаємо, на цьому тижні відбудеться масштабне перезавантаження Кабінету міністрів.

Сьогодні, 16 липня, Верховна Рада вже відправила у відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Він має стати новим міністром оборони.

При цьому уряд очолить перший віце-прем'єр Юлія Свириденко. Залишилось, щоб її кандидатуру підтримали у парламенті.

Також зміни плануються ще у низці міністерств. Зокрема, за даними джерел РБК-Україна, посаду віце-прем'єра, міністра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України залишить Ольга Стефанішина.

Очікується, що її місце може зайняти заступник міністра економіки і торговий представник Тарас Качка або посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Всі деталі перезавантаження Кабміну - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.