У Раді зібрали 150 підписів щодо застосування спецпроцедури до закону про банки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Після цього питання винесуть на голосування у сесійну залу

Народні депутати зібрали 150 підписів для ініціювання спецпроцедури для розгляду антиколомойського закону про банки. Про це РБК-Україна повідомила заступник керівника фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зазначимо, раніше перший заступник глави фінансового комітету Ярослав Железняк заявив, що у парламенті почався збір підписів щодо застосування спеціальної процедури розгляду до закону про банки.

"150 підписів зібрано", - повідомила Кравчук.

Зазначимо, після зібрання підписів питання щодо застосування процедури буде винесено на голосування. Його мають підтримати 226 парламентарів.

"Коли відбудеться таке голосування, то кожна фракція/ позафракційний депутат подає свої невраховані правки, на яких він наполягає, протягом 2 днів. Потім комітет має два дні звести нову таблицю і законопроект готовий до розгляду в залі ВРУ. Орієнтовно це відбудеться у перші тижні травня", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, раніше глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що не може погодитися з певними нормами, які прописані в законопроекті про банки.

Як писало РБК-Україна раніше, закон про банки після прийняття можуть оскаржити в КСУ.

Так, фінкомітет рекомендував парламенту прийняти проект закону про банки у другому читанні.