У фінкомітеті Ради пояснили, як Україна зможе погасити кредити від МВФ

Фото: Данило Гетманцев (facebook.com)

За словами Гетманцева, Україна має отримати кредит від МВФ, щоб вирішити проблему із держборгом

В середньостроковій перспективі Україна зможе відмовитись від кредитів Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Депутат наголосив, що наразі Україна має отримати кредит від МВФ, що допоможе вирішити проблему із держборгом. Також за його словами, Україна поступово зможе зменшити загальний обсяг держборгу.

"Проблема в тому, що ми маємо дуже дорогий державний борг. Третина бюджету йде на виплату заборгованості за держборгом. Проблема навіть не в тому, що він великий, він надто дорогий для такої країни як наша. Замінюючи дорогий борг на дешевий - в цьому і полягає вирішення проблеми. А також і припинення кредитування від МВФ в середньостроковій перспективі. За 2-3 роки ми вважаємо, що це можливо", - заявив Гетманцев.

Депутат пояснив, що політика Мінфіну полягає в тому, щоб протягом двох-трьох років поступово перекредитувати дорогі кредити на дешеві.

"Ми говоримо про те, що до 2024 року ми можемо зменшити обсяг державного боргу до 42%. При цьому, за цих умов ми можемо взагалі погасити кредити МВФ і позбутись цих відносин, які декому, а можливо і нам, здаються обтяжувальними", - заявив Гетманцев.

Зазначимо, що в рамках співпраці з МВФ очікується надання кредитів на 8 млрд доларів. Міністерство фінансів України очікує отримати в 2020 році 3,5 млрд доларів.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки МВФ на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.

Нагадаємо, МВФ назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже прийнято і підписано Зеленським, за другий голосуватимуть цього тижня.