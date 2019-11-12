У "Слузі народу" сумніваються у виборах на Донбасі в найближчі роки

Фото: Ірина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук підкреслює, що Україна має взяти під контроль весь Донбас

Вибори на окупованому Донбасі навряд чи пройдуть у найближчі два-три роки. Про це заявила представник уряду в парламенті Ірина Верещук, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, на сьогодні передчасно говорити про вибори на Донбасі, оскільки Україна не контролює ділянку кордону з Російської Федерацією.

"У нас немає реального, стійкого припинення вогню. У нас немає роззброєння, ми не маємо відведення важкої техніки. Ми не маємо на сьогодні ніяких підстав говорити, що вибори на Донбасі можуть стати реальністю в найближчі два-три роки", - заявила Верещук.

Нагадаємо, раніше новий глава Центральної виборчої комісії України Олег Діденко заявив, що найближчим часом неможливо провести вибори на окупованому Донбасі.

Зазначимо, раніше радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо заявив, що українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу. У той же час він не став коментувати, як вдалося опитати жителів окупованих районів.