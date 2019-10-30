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На окупованому Донбасі проводять електоральні заміри, - Сивохо

Новини » Політика    30.10.2019 - 16:35
На окупованому Донбасі проводять електоральні заміри, - Сивохо
Фото: Сергій Сивохо (facebook.com/sivokho)

В РНБО підтвердили проведення опитувань на окупованому Донбасі

Українська сторона проводить заміри електоральних настроїв на окупованих територіях Донбасу. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо.

Зокрема, він підтвердив, що його команда проводила заміри електоральних настроїв в окремих районах Донецької і Луганської областей. У той же час він не став коментувати, як вдалося опитати жителів окупованих територій.

"Ви знаєте, що вже є люди, які перебуваючи там, готові йти на вибори від "Слуги народу"? Люди, які перебувають там, і не бояться озвучити...", - додав Сивохо, уточнивши, що мова йде про людей, що будуть висуватися від правлячої партії, коли Україна оголосить місцеві вибори в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов вибори на окупованому Донбасі не відбудуться.

"Єдине складне питання, що ми спочатку проводимо вибори, а потім отримуємо український кордон під контроль. Я бачу, як по-іншому вирішити це питання ", - заявив президент і додав, що під час таких виборів всі партії, ЦВК і журналісти повинні мати доступ до ОРДЛО.

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