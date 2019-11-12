В "Слуге народа" сомневаются в выборах на Донбассе в ближайшие годы

Фото: Ирина Верещук (facebook.com/vereschuk.iryna)

Верещук подчеркивает, что Украина должна взять под контроль весь Донбасс

Выборы на оккупированном Донбассе вряд ли пройдут в ближайшие два-три года. Об этом заявила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня преждевременно говорить о выборах на Донбассе, поскольку Украина не контролирует участок границы с Российской Федерацией.

"У нас нет реального, устойчивого прекращения огня. У нас нет разоружения, мы не имеем отвода тяжелой техники. Мы не имеем на сегодня никаких оснований говорить, что выборы на Донбассе могут стать реальностью в ближайшие два-три года", - заявила Верещук.

Напомним, ранее новый глава Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что в ближайшее время невозможно провести выборы на оккупированном Донбассе.

Отметим, ранее советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо заявил, что украинская сторона проводит замеры электоральных настроений на оккупированных территориях Донбасса. В то же время он не стал комментировать, как удалось опросить жителей оккупированных районов.