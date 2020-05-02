У "Слузі народу" розповіли, коли стартує кампанія місцевих виборів в 2020

Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" вже розгортає свої передвиборчі штаби

Передвиборча кампанія на місцевих виборах стартує вже цього літа. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, партія "Слуга народу" вже розгортає свої штаби.

"Передвиборча кампанія вже фактично стартувати влітку. Наприклад, наша політична сила вже розгортає штаби по всій Україні. У нас ця робота ведеться. Наступним етапом буде відбір кандидатів. Кандидати будуть відбиратися з декількох джерел", - заявив Качура

Він також додав, що значна частина кандидатів від "Слуги народу" буде відбиратися на конкурсній основі.

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні за коронавіруса навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни в Конституцію.

Крім того, Олександр Качура заявив, що під час голосування на місцевих виборах у цьому році кожен виборець має поставити галочку в 4-5 бюлетенях. Він зазначив, що восени будуть проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.