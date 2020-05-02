ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" розповіли, коли стартує кампанія місцевих виборів в 2020

Новини » Політика     02.05.2020 - 18:32
У "Слузі народу" розповіли, коли стартує кампанія місцевих виборів в 2020
Фото: Олександр Качура (Віталій Носач/РБК-Україна)

Партія "Слуга народу" вже розгортає свої передвиборчі штаби

Передвиборча кампанія на місцевих виборах стартує вже цього літа. Про це розповів заступник голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, партія "Слуга народу" вже розгортає свої штаби.

"Передвиборча кампанія вже фактично стартувати влітку. Наприклад, наша політична сила вже розгортає штаби по всій Україні. У нас ця робота ведеться. Наступним етапом буде відбір кандидатів. Кандидати будуть відбиратися з декількох джерел", - заявив Качура

Він також додав, що значна частина кандидатів від "Слуги народу" буде відбиратися на конкурсній основі.

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні за коронавіруса навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни в Конституцію.

Крім того, Олександр Качура заявив, що під час голосування на місцевих виборах у цьому році кожен виборець має поставити галочку в 4-5 бюлетенях. Він зазначив, що восени будуть проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.

У кожного виборця на місцевих виборах буде 4-5 бюлетенів У "Слузі народу" не розглядають варіанту перенесення місцевих виборів
Новини України Слуга народаМісцеві вибори
News
On Top