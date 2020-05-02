У "Слузі народу" не розглядають варіанту перенесення місцевих виборів

Фото: Олександр Качура (РБК-Україна)

За словами, Олександра Качури, щоб перенести вибори необхідно внести зміни в законодавство

У фракції "Слуга народу" не розглядає варіанту перенесення місцевих виборів в Україні. Про це розповів заступник голови комітету Верховної ради України з питань організації державної влади, народний депутат Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він додав, що багато експертів, і члени інших фракцій повідомляли про те, що місцевих виборів вже не буде.

"Перше і основне питання - чи будуть вибори? Вже багато написали, і експерти, і представники інших фракцій про те, що місцевих виборів не буде і вони будуть перенесені. Є рівно дві підстави для того, щоб скасувати вибори або відкласти їх, як це було в інших країнах", - заявив Качура.

Нардеп підкреслив, одним з варіантів - змінити законодавство, так як дата проведення виборів чітко визначена в Конституції. При цьому, народним депутатам доведеться провести два читання змін в основний закон і отримати висновок Конституційного суду.

"Другий варіант - запровадження надзвичайного стану. Ви бачите, що й під час пандемії не вводилося ПП, хоча я був лобістом введення НС на короткий термін. Це б дало можливість, контролювати все, що відбувається. Але була введена надзвичайна ситуація. Тобто я не розглядаю варіантів, ні одного, ні другого варіанту, щоб місцеві вибори були відкладені", - зазначив Качура.

Він також додав, що можливо місцеві вибори стануть першими, коли кандидати не будуть проводити повноцінних зустрічей з виборцями.

"Можливо, треба готуватися до того, що ці вибори будуть першими виборами, коли не буде таких повноцінних зустрічей з кандидатами, в дворах, на масових зборах. Це у випадку, якщо пандемія коронавіруса буде ще далі розповсюджуватися по Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура опублікував порядку денного позачергового засідання Ради на 22 квітня, в якій значиться розгляд даного проекту закону.

Однак у порядку денному позачергового засідання 22 квітня, опублікованій на сайті парламенту трохи пізніше, документ вже був відсутній.