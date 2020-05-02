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В "Слуге народа" рассказали, когда стартует кампания местных выборов в 2020

Новости » Политика     02.05.2020 - 18:32
В "Слуге народа" рассказали, когда стартует кампания местных выборов в 2020
Фото: Александр Качура (Виталий Носач/РБК-Украина)

Партия "Слуга народа" уже разворачивает свои предвыборные штабы

Предвыборная кампания на местных выборах стартует уже этим летом. Об этом рассказал заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, партия "Слуга народа" уже разворачивает свои штабы.

"Предвыборная кампания уже будет фактически стартовать летом. Например, наша политическая сила уже разворачивает штабы по всей Украине. У нас эта работа ведется. Следующим этапом будет отбор кандидатов. Кандидаты будут отбираться из нескольких источников", - заявил Качура

Он также добавил, что значительная часть кандидатов от "Слуги народа" будет отбираться на конкурсной основе.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что вариант переноса местных выборов в Украине из-за коронавируса даже не рассматривается. Для переноса даты проведения местных выборов нужно вносить изменения в Конституцию.

Кроме того, Александр Качура заявил, что во время голосования на местных выборах в этом году каждый избиратель должен будет поставить галочку в 4-5 бюллетенях. Он отметил, что осенью будут проходить выборы мэров, областного и районного советов, а также выборы в территориальную общину.

У каждого избирателя на местных выборах будет 4-5 бюллетеней В "Слуге народа" не рассматривают варианта переноса местных выборов
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