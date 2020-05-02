У кожного виборця на місцевих виборах буде 4-5 бюлетенів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вибори будуть проходити за новою виборчою системою

Під час голосування на місцевих виборах у 2020-му році кожен виборець повинен буде поставити галочку в 4-5 бюлетенях. Про це розповів заступник голови комітету Ради з питань організації державної влади, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Качури, восени будуть відразу проходити вибори мерів, обласної та районної рад, а також вибори в територіальну громаду.

"Буде, мабуть, 4-5 бюлетенів у кожного виборця. Треба це теж розуміти. Перший буде бюлетень, в якому можна буде проголосувати за депутата обласної ради. Тобто, вони будуть приблизно всі схожі між собою на всіх рівнях. Людина отримає бюлетень на вибори в обласну раду, наступний бюлетень - в райраду, в об'єднані територіальні громади (ОТГ)", - розповів він.

Нардеп також розповів, які зміни виборчої системи місцевих виборів набирають чинності вже у 2020 році.

"Плюс ще внесли зміни про те, що зараз можна балотуватися в кілька рівнів органів місцевого самоврядування. Тобто, якщо раніше якщо ви балотуєтеся в міську раду, то ви не могли балотуватися в облраду. Зараз ця норма вже буде прибрана... У людини буде бюлетень з назвою партії, й людина зможе проголосувати й за партію, та, плюс, за кандидата. Якщо це Київ, то буде кілька округів, якщо мільйонник, теж кілька округів або один може бути округ, в залежності від кількості населення", - пояснив Качура.

Нагадаємо, раніше в "Слуги народу" заявили, що варіант перенесення місцевих виборів в Україні через коронавірус навіть не розглядається. Для перенесення дати проведення місцевих виборів потрібно вносити зміни в Конституцію.