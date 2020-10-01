У "Слузі народу" розповіли про спробу рейдерства агропідприємства в Чернігівській області

Фото: під час прес-конференції (Інтерфакс)

Колишнє керівництво державного підприємства "Івківці" Чернігівської області довело підприємство до банкротства й шляхом корупційних схем завдало збитків державі на понад 50 млн грн.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету з питань аграрної та земельної політики Павло Халімон під час прес-конференції в "Інтерфакс-Україна".

"На початку літа до мене звернулися підприємці ДП "Івківці" з інформацією щодо доведення цього підприємства до банкрутства і заподіюванні шкоду державі на десятки мільйонів гривень. Як член профільного комітету, я зробив відповідне звернення до прокуратури й Національної поліції України. Правоохоронці відкрили відповідне кримінальне провадження, виїхали на господарство, зробили виїмку документів й провели перевірку. За результатами перевірки були встановлені факти службового зловживання посадовими особами ДП, які призвели до значної матеріальної шкоди державі", - повідомив нардеп.

Крім того, за його словами, працівники прокуратури звернулись до аграрної академії наук, щоб ті також зробили свою перевірку, оскільки підприємство знаходиться на їх балансі.

"Вони встановили, що незавершений врожай продавався за безцінь, а послуги по скошенню та внесенню добрив й захисту рослин продавались за завищеними цінами. В результаті, державі було завдано збитків на понад 50 млн гривень. Після отриманої інформації, у нас не залишилось іншого варіанту, як звертатися до Прилуцького районного міськсуду, щоб накласти арешт на весь врожай озимих культур", - додав Халімон.

Однак, як стверджує нардеп, історія на цьому не завершилась, оскільки на нього вийшов фактичний власник підприємства, екс-нардеп Олег Дмитренко й запропонував хабар.

"Щоб відкупитися й продовжити свою незаконну діяльність, він запропонував мені хабар в розмірі 40 млн грн. Наскільки мені відомо, й інші агропідприємства Дмитренка з 2016 року здійснюють незаконну діяльність, зокрема в Сумській та Запорізькій областях, й проти них також порушені відповідні кримінальні провадження", - заявив він.

За його словами, він одразу ж звернувся до правоохоронців з відповідною заявою про спробу підкупу. Втім, слідчий Прилуцького відділу поліції, замість того, щоб внести цю заяву в ЄРДР, приєднав її вже до існуючих матеріалів кримінальної справи, що є грубим порушенням закону.

"Через що ми зверталися до суду й у судовому порядку зобов'язували слідчого внести ці відомості до реєстру. Але, навіть, попри це, я не виключаю появу компрометуючих матеріалів щодо мене, оскільки такі бізнесмени, як Дмитренко не залишаться осторонь цього", - додав нардеп.

Він також наголошує, що подібні випадки на території України непоодинокі, і якщо подолати корупційні схеми, що пов'язані з державними підприємствами у сфері сільського господарства, це дасть можливість суттєво поповнити державний бюджет.

"Якщо лише в Прилуцькому районі за останній сезон на одному підприємстві ми виявили схему на понад 50 млн грн, то за 4 роки на чотирьох підприємствах (а у мене є відомості саме про чотири підприємства Дмитренка) це вже буде 800 млн грн збитків", - наголошує нардеп.

Нагадаємо, раніше Рада бізнес-обмудсмена підтримала ініціативу створення Антирейдерської міжвідомчої ради при президентові України.