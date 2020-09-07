У бізнес-обмудсмена підтримали створення Антирейдерської міжвідомчої ради при президентові

Фото: бізнес ініціює створення Антирейдерської ради при президентові (stopcor.org)

Рада бізнес-омбудсмена виступає за проактивний підхід в антирейдерських ініціативах

Антирейдерська координаційна міжвідомча рада при президентові України має стати унікальним органом для боротьби із рейдерством. Рада бізнес-омбудсмена готова втілювати ініціативу у життя та застосовувати у цьому процесі свій досвід в антирейдерській тематиці.

Про це заявила інспекторка Ради бізнес-омбудсмена Марина Павленчик під час круглого столу "Антирейдерська міжвідомча рада з захисту бізнесу при президентові України" в медіацентрі "СтопКор".

"У нас в країні сьогодні під рейдерством багато дій прописують. Ми розуміємо під цим: 1) протиправне фізичне захоплення; 2) зміни в державних реєстрах та, можливо, непропорційний тиск з боку правоохоронних органів. Багато нюансів. За минулі роки радою бізнес-омбудсмена акумульовано значний досвід в антирейдерській тематиці. Це є у звіті з низкою рекомендацій. Частина вже зроблена, решта, сподіваюсь, буде втілена в ініціативі, яка сьогодні пропонується. У нас є досвід роботи в міжвідомчих структурах, які створювались в Кабміні, покликаних на боротьбу з рейдерством. У тому числі це й міжвідомчі комісії. При створенні нових ініціатив досвід діяльності попередніх структур має бути врахований", - зазначила Павленчик.

Вона також додала, що Рада бізнес-омбудсмена виступає за проактивний підхід в антирейдерських ініціативах, готова ділитись досвідом та підтримувати аналогічні проєкти.

Своєю чергою, народний депутат від фракції "Слуги народу" Олексій Жмеренецький зазначив, що Україні конче необхідно створити новий орган, який буде направлений на протидію рейдерам та зможе напряму контактувати з першими особами держави, щоб розв'язувати всі проблеми рейдерства.

За його словами, у Верховній раді йде робота з удосконалення антирейдерського законодавства, покроково розглядається і ухвалюється антирейдерский пакет законів, але рейдери знаходять все нові прогалини у законодавстві.

"Потрібно створити новий орган для захисту бізнесу, який буде мати можливість відразу звернутися до перших осіб у державі та матиме важіль для врегулювання проблем (з рейдерами - ред.)", - заявив Жмеренецький.

Поділяє цю думку й інший нардеп від "Слуги народу" Микола Стефанчук, який переконаний, задача антирейдерської ради не в тому, щоб вирішувати спір, а швидко реагувати на порушення прав.

"Це має бути дзвін при першій спробі захоплення. Рада має бути координаційним органом. Якщо виникла ситуація, вона (рада - ред.) має туди направити своїх представників, щоб вони "взяли за руку" Мін'юст та не дали вносити реєстраційні дані, щоб "взяли за руку" поліцейського, щоб той робив свою роботу, щоб взяли обидві сторони та привели до суду. Рада має виконувати функцію вартового, який би пильнував за тим, щоб порушень не було, а відповідні особи були притягнуті до відповідальності", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше бізнесмени закликали владу створити Антирейдерську міжвідомчу раду при президентові.

Автори звернення переконані, що ініціатива об'єднає представників всіх силових структур, бізнес-асоціацій, громадських організацій, щоб діяти ефективно і жорстко при будь-якому посяганні на приватну власність і корпоративні права.

Ініціативу представників бізнесу зі створення Антирейдерської міжвідомчої ради підтримав Володимир Зеленський. Ініціативу президенту 28 серпня під час зустрічі з представниками бізнесу на Черкащині презентувала бізнесвумен Людмила Русаліна.

Як відомо, Русаліна сама постраждала від рейдерського замаху, втім, після виходу ситуації в публічну площину, замовну кримінальну справу, за її словами, закрили. Наразі Русаліна отримали відповідне підтвердження й від Офісу генпрокурора.