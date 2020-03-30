У "Слузі народу" розповіли, коли парламент розгляне закони про банки та ринок землі

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

МВФ вимагає від України ухвалення цих законів, щоб збільшити програму допомоги до 8 млрд доларів

У фракції "Слуга народу" розповіли, коли Верховна рада розгляне законопроекти про банки та відкриття ринку землі. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед засіданням погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, народного депутата запитали, чому в порядку денному позачергового засідання 30 березня немає законопроекту про банки та проекту закону "Про обіг землі".

"Відповідно, вони можуть бути тільки на ще однієї позачергової сесії. Питання коли вона буде оголошена і ким", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрації не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України ухвалення законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.