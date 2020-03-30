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В "Слуге народа" рассказали, когда парламент рассмотрит законы о банках и рынке земли

Новости » Политика     30.03.2020 - 11:29
В "Слуге народа" рассказали, когда парламент рассмотрит законы о банках и рынке земли
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

МВФ требует от Украины принятия этих законов, чтобы увеличить программу помощи до 8 млрд долларов

Во фракции "Слуга народа" рассказали, когда Верховная рада рассмотрит законопроекты о банках и открытии рынка земли. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко перед заседанием согласительного совета в понедельник, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, народного депутата спросили, почему в повестке дня внеочередного заседания 30 марта нет законопроекта о банках и проекта закона "Об обороте земли".

"Соответственно, они могут быть только на еще одной внеочередной сессии. Вопрос когда она будет объявлена и кем", - заявил Корниенко.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

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