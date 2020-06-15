У "Слузі народу" розповіли, коли визначаться з кандидатами на місцевих виборах

У партії хочуть завершити підготовку до виборів до офіційного старту кампанії

Партія "Слуга народу" планує узгодити кандидатів для участі у місцевих виборах до середини серпня. А до кінця червня будуть визначені претенденти на посади мерів у більшості обласних центрів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вийшли на поле: як партії Ради готуються до місцевих виборів".

За словами глави партії Олександра Корнієнка, в "Слузі народу" хочуть завершити підготовку до виборів ще до офіційного старту кампанії.

"Зараз ми всі, включаючи наші штаби, ведемо дуже інтенсивну підготовку, щоб потім, коли почнеться кампанія, ми змогли зайнятися агітацією, згідно із законом, та іншими юридичними і процедурними питаннями. Це і формування виборчих фондів, і дільничних комісій, і саме висунення", - сказав в коментарі "РБК-Україна" Корнієнко.

Нагадаємо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.

Згідно з рішенням ЦВК, проголосувати на виборах можна буде без зареєстрованого місця проживання.

Зазначимо, у Києві та Дніпрі "Слуга народу" вирішила вдатися до нестандартних рішень при виборі кандидатів на мери міст.

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Автор: Уляна Безпалько