Вийшли на поле: як партії Ради готуються до місцевих виборів

Місцеві вибори мають пройти вже восени (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Бажаючі поборотися за владу в регіонах вже почали готуватися до місцевих виборів, які мають відбутися цієї осені. Більшість політичних сил вже розгорнули штаби і підбирають кандидатів, які представлять їх у виборчих перегонах. РБК-Україна дізнавалося, як готуються до жовтневих виборів п'ять парламентських партій.

Через чотири місяці український політикум знову зійдеться у боротьбі за владу на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня. Більшість партій, які хочуть отримати вплив у регіонах, уже щосили занурилися в підготовчий етап кампанії.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, як до виборів готуються відомі політсили, не представлені в нинішньому скликанні Верховної ради. Партії, які перемогли на парламентських перегонах, також не сидять склавши рук, не особливо покладаючись на силу загальнонаціональних рейтингів.

Місцеві вибори – це тисячі одночасних виборів до рад, а також на посади голів сіл, селищ і міст. У кожному з них політичні симпатії і фаворити можуть відрізнятися.

Уявімо, що одна партія користується більшою підтримкою на Заході чи Центрі, тоді як електорат іншої зосереджений на Сході. Третя партія і зовсім не висувалася в парламент, але при цьому має високі рейтинги, наприклад, на Півдні. Їхні результати в розрізі всієї країни на жовтневих виборах будуть різними.

Цьому є ще одне пояснення. Обираючи місцеву владу, жителі не поспішають віддавати свій голос за "чужака", навіть якщо за його спиною стоїть потужний політичний бренд. Якщо раніше він не зробив нічого корисного для їхньої громади чи міста і ніяк не "засвітився" в місцевому самоврядуванні, то його шанси на перемогу невеликі. На відміну від того, хто забезпечив виборцю пристойний вигляд з вікна – відремонтовану дорогу біля будинку або облагороджену дитячий майданчик.

Розуміючи цю специфіку, партійне керівництво вже зараз почало приводити "в бойову готовність" передвиборчі штаби й підбирати потенційних кандидатів у регіонах.

"Слуга народу"

Готуватися до місцевих виборів президентська політсила почала ще взимку. У лютому за кожною областю партія закріпила "політичних відповідальних" із числа народних депутатів від "Слуги народу". Вони будуть контролювати і допомагати в діяльності регіональних штабів.

За інформацією РБК-Україна, координацією "політичних відповідальних" і відбором майбутніх кандидатів від партії в команді Зеленського займаються голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко та перший замлави Офісу президента Сергій Трофімов.

Єдині лекала регіональних кампаній розробляє центральний штаб. У його структурі передбачені окремі департаменти й офіси, кожен із яких відповідальний за більш вузький пласт роботи.

Наприклад, медійним офісом керує заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Завдання "медійників" – створення універсальних шаблонів для газет, листівок і роликів. Діджитал-напрямком у штабі займається команда Михайла Федорова на чолі з давнім соратником віце-прем'єра народним депутатом Михайлом Крячком.

У коментарі РБК-Україна голова партії Олександр Корнієнко пояснив, що роль центрального штабу зводиться до формування загальної політики для регіональних штабів.

"Зараз у партії вже повноцінно запрацювали всі обласні штаби і перезапущені обласні осередки. Зрозуміло, що місцеві вибори не є централізовані. Це півтори тисячі окремих виборчих кампаній. Управляти ними з центру навряд чи можливо. Але центральний штаб діє за принципом центрального органу виконавчої влади", – зазначив парламентарій.

На регіональному рівні штаби, найімовірніше, будуть заручатися допомогою технологів. За словами Корнієнка, частина штабів самі підшукують собі консультантів, інші же звертаються за рекомендацією "до центру".

"У нас було приблизно 25 так званих "комісарів" – технологів-консультантів. Частина з них будуть допомагати нам і на місцевих виборах. Але на центральному рівні технологічна сторона буде вибудовуватися зусиллями нашої власної команди на чолі з президентом", – розповів глава "Слуги народу".

За його словами, зараз стратегія партії полягає в тому, щоби завершити всю ключову підготовку до виборів ще до офіційного старту кампанії.

"Зараз ми ведемо дуже інтенсивну підготовку, щоби потім, коли почнеться кампанія, ми змогли зайнятися агітацією, згідно із законом, та іншими юридичними і процедурними питаннями. Це і формування виборчих фондів, і дільничних комісій, і саме висунення", – сказав у коментарі виданню Корнієнко.

За його словами, до середини серпня в політсилі планують узгодити всіх кандидатів, яких СН висуне у місцеву владу. А до кінця червня – визначитися з претендентами, які поборються за крісла мерів у більшості обласних центрів.

Набагато складніше з пошуком кандидатів, які зможуть дати бій чинним "градоначальникам" в п'яти найбільших містах – Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі та Львові. Їхні рейтинги дозволяють без великих зусиль переобратися на ще один термін і обійти більшість "спаринг-партнерів", незважаючи на їхні партійні прапори.

Тому, підбираючи кандидатів, у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень. За інформацією РБК-Україна, на посаду мера столиці в команді президента хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка. Нібито цю ідею спочатку запропонував сам Зеленський, зазначили співрозмовники в його оточенні. Ще один медик – головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, депутат облради від БПП Сергій Риженко – може балотуватися від "Слуги народу" в мери Дніпра.

"Опозиційна платформа – За життя"

"Опозиційної платформі – За життя" поки що не поспішають приступати до масштабних передвиборних приготувань. У політсилі стверджують, що розпочнуть повноцінну підготовку, як тільки буде ясність з виборчим законодавством.

Мова йде про законопроект №3485, який парламент прийняв у першому читанні на початку червня. У ньому, серед іншого, пропонується проводити вибори за партійними списками у всіх населених пунктах з понад 15 тисяч виборців (нинішній поріг – 90 тисяч) та одночасне висунення до рад різного рівня.

Поки ж ОПЗЖ перебуває в режимі "stand-by", сказав в коментарі РБК-Україна член політради партії, народний депутат Олександр Пузанов.

"Ми чекаємо, поки Верховна рада у другому читанні і в цілому ухвалить зміни до Виборчого кодексу та інші закони, які будуть регламентувати питання проведення місцевих виборів цього року. Після цього ми вже зможемо швидко розгорнути повноцінну підготовку, запустити наші виборчі штаби, проводити навчання майбутніх членів виборчих комісій тощо", – зазначив парламентарій.

Зараз головна відповідальність за підготовку до виборів у "Опозиційної платформи – За життя" покладено на партійні організації на місцях. Під час карантину вони встигли провести повну ревізію кадрів і діючих членів політсили. Саме на базі власного партактиву ОПЗЖ буде формувати виборчі списки і відбирати кандидатів, пояснив виданню голова регіональної організації партії у Житомирській області, народний депутат Юрій Павленко.

"На відміну від багатьох інших політичних сил, нам не потрібно проводити якусь особливу підготовку і формувати штаби з нуля. У нас є постійно працюють партійні організації. Наприклад, організація в Житомирській області з 2015 року не припиняла свою партійну роботу. До того ж у нас зареєстровані і працюють організації в усіх районах та містах області. Наші партійні організації – це по суті і є наші штаби", – сказав народний депутат.

Він уточнив, що місцеві організації в його області склали більшу частину попередніх списків кандидатів. Але, ймовірно, їх доведеться відкоригувати залежно від того, якими будуть фінальні виборчі правила.

"Сьогодні ми фактично займаємося нашої щоденної партійною роботою. Після того, як буде остаточне законодавство, напевно, буде запущений і центральний штаб, почнеться навчання кандидатів і членів комісій, формування чіткої стратегії і тактики. Така стратегія поки підготовлена на рівні проектів", – прокоментував Павленко.

За його словами, центральний штаб буде створений на базі стратегічної ради політсили. Ця рада складається з чотирьох осіб, які очолюють ОПЗЖ – Юрія Бойка, Вадима Рабиновича, Сергія Льовочкіна і Віктора Медведчука. Саме вони і будуть приймати стратегічні рішення від імені партії на місцевих виборах та розподіляти обов'язки в рамках виборчої кампанії.

"Європейська солідарність"

"Європейська солідарність" вже запустила свої регіональні штаби. Незабаром політсила планує на базі свого секретаріату розгорнути роботу центрального штабу. Його склад і керівника ЄС представить на найближчому з'їзді, як тільки його дозволять провести карантинні заходи.

"Фактично ми почали готуватися відразу ж після парламентських виборів. Ми провели перереєстрацію членів партії, ми побачили, хто з нами залишився, і з новою командою починаємо повноцінну підготовку до місцевих виборів. Зараз партія проводить ротацію керівництва обласних партійних організацій", – розповів РБК-Україна керівник секретаріату "Європейської солідарності", народний депутат Максим Саврасов.

За його словами, зараз в офісі політсили розробляється єдина стратегія, відштовхуючись від соціології та фокус-груп. Регіональні штаби будуть формулювати свою риторику на основі центрального меседжу, доповнюючи її своїми ідеями, уточнив парламентарій.

"Євросолідарність" збирається висувати кандидатів у місцеву владу по всій країні. За формування списків відповідають керівники територіальних осередків, які відбирають кандидатів в першу чергу серед членів партії, уточнив Саврасов.

На посаду мера Львова ЄС планує висунути народного депутата Олега Синютку, який під час президентської каденції Петра Порошенко очолював Львівську ОДА. За іншим з п'ятірки крупнейшних міст в політсилі поки немає остаточного рішення.

На початку червня ЄС відкрито запропонувала об'єднати зусилля на виборах у столиці мера Києва Віталія Кличка. Але він, не довго зберігаючи інтригу, публічно відмовився. У партії Порошенко не розцінюють цю відмову як остаточну відповідь.

Їх співробітництво, що почалося в 2014 році, дало тріщину незабаром після президентських виборів минулого року. Тоді Кличко заявив про плани перезапустити свою власну партію УДАР і повести її на вибори.

"Ми запропонували Кличко очолити список "Європейської солідарності" і єдиним фронтом піти на вибори, щоб перемогти в першому турі. Бо з нашою підтримкою він би переміг. Але він поки що нерішуче відмовився. Тому ми все ще чекаємо", – зазначив Саврасов.

"Батьківщина"

Всі ключові рішення з приводу організації кампанії "Батьківщини" на місцях приймаються на вулиці Турівській, де знаходиться центральний офіс політсили. Останнє слово при прийнятті цих рішень – за лідером партії Юлією Тимошенко. Але центрального штабу як такого у партії немає і не буде. Вся підготовча робота розподілена між обласними штабами. Деякі з них вже очолили народні депутати від "Батьківщини".

"Обласні штаби, в свою чергу, будуть формувати штаби в ОТО і штаби в містах обласного значення. В прерогативі обласних штабів – залучати місцевих технологів, які розуміють специфіку того чи іншого регіону. Напевно більшість штабів вдадуться до їх послуг", – сказав в коментарі РБК-Україна заступник голови "Батьківщини" Вадим Івченко. Сам він керує штабом у Дніпропетровській області.

За його словами, партія вже давно зайнялась переговорами з "сильними та впливовими людьми в регіонах, які зможуть приєднатися до команди "Батьківщини" на місцевих виборах. Але остаточний відбір все ще триває, уточнив парламентарій.

Що стосується кандидатів у мери обласних центрів, їх імена в політсилі не поспішають розголошувати. І хоча деякі з них періодично спливають у ЗМІ, вони все ще не затверджені на рівні всієї партії, пояснив Івченко. За його словами, "Батьківщина" буде насамперед робити ставку на медійних і впізнаваних людей.

"Голос"

"Голос" вже запустив роботу центрального штабу і штаби в тих регіонах, де політсила збирається висувати своїх кандидатів у місцеву владу. Партія буде аналізувати рівень підтримки по всій країні і, імовірно, висуне своїх кандидатів тільки там, де у "Голоси" сильні рейтингові позиції.

"Ми плануємо брати участь у виборах по всій країні. У нас є осередки і на Сході, і на Півдні України. Але ми тверезо оцінюємо свої шанси. Тому в тих регіонах, де наші шанси мінімальні, ми не будемо концентрувати свої ресурси, які досить лімітовані", – пояснила РБК-Україна голова політичної сили, народний депутат Кіра Рудик, яка в березні змінила на цій посаді Святослава Вакарчука.

минулого тижня екс-лідер "Голоси" заявив про те, що має намір скласти депутатський мандат і піти з Верховної ради.

В самій партії визнають, що цей крок може викликати якесь розчарування у їхніх виборців. Але запевняють, що Вакарчук буде брати участь у передвиборній кампанії політсили на місцевих виборах.

Рудик розповіла, що у "Голоси" вже є єдина стратегія проведення кампанії, яка буде адаптуватися на місцях, виходячи з специфіки регіонів. Готуватися до виборів політсила буде за допомогою технологів. Але поки що партія ще на зупинила свій вибір на комусь конкретному.

Нардеп уточнила, що зараз "Голос" також веде переговори з іншими партіями, щоб під час місцевих виборів об'єднати зусилля на регіональному рівні.

Формувати виборчі списки політсила збирається на базі тих людей, які приєдналися до них за останній рік, починаючи з парламентської кампанії. Але зараз "Голос" працює над тим, щоб максимально розширити свою команду. За словами Рудика, приблизно через місяць партія почне відкритий відбір всіх бажаючих працювати у місцевому самоврядуванні.

За інформацією видання, вести боротьбу за крісло мера столиці від "Голосу" або Кіра Рудик, або шоумен Сергій Притула. На останніх парламентських виборах він балотувався за списком партії під номером 30. Скласти конкуренцію Андрію Садовому може інший народний депутат від "Голосу" Ярослав Руцишин. У минулому році він переміг на виборах в одному з мажоритарних округів Львова.

У розмові з РБК-Україна Рудик відзначила, що у партії є "приблизне розуміння" того, кого вони висунули в мери найбільших міст, включаючи Київ. Але публічно розкривати цю інформацію до з'їзду в "Голосі" поки не хочуть.