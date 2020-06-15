ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатами на местных выборах

Новости » Политика     15.06.2020 - 09:36
В "Слуге народа" рассказали, когда определятся с кандидатами на местных выборах

В партии хотят завершить подготовку к выборам до официального старта кампании

Партия "Слуга народа" планирует согласовать кандидатов для участия в местных выборах до середины августа. А до конца июня будут определены претенденты на должности мэров в большинстве областных центров.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Вышли на поле: как партии Рады готовятся к местным выборам".

По словам главы партии Александра Корниенко, в "Слуге народа" намерены завершить подготовку к выборам еще до официального старта кампании.

"Сейчас мы все, включая наши штабы, ведем очень интенсивную подготовку, чтобы потом, когда начнется кампания, мы смогли заняться агитацией, в соответствии с законом, и другими юридическими и процедурными вопросами. Это и формирование избирательных фондов, и участковых комиссий, и само выдвижение", - сказал в комментарии "РБК-Украина" Корниенко.

Напомним, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.

Согласно решению ЦИК, проголосовать на выборах можно будет без зарегистрированного места жительства.

Отметим, в Киеве и Днепре "Слуга народа" решила прибегнуть к нестандартным решениям при выборе кандидатов на мэры городов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины выборыСлуга народаМестные выборы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь