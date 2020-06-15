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У Києві та Дніпрі "Слуга народу" хоче висунути в мери медиків

Новини » Політика     15.06.2020 - 09:18
У Києві та Дніпрі "Слуга народу" хоче висунути в мери медиків
Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

В мери Києва хочуть висунути Віктора Ляшка

З пошуком кандидатів у мери Києва, Дніпра, Харкова, Одеси і Львова складно через високой рейтинг діючий голів міст. У зв'язку з цим у "Слузі народу" вирішили вдатися до нестандартних рішень.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вийшли на поле: як партії Ради готуються до місцевих виборів".

За даними видання, на посаду мера Києва в команді президента хочуть висунути головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, якого запропонував сам Зеленський.

А головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні ім. Мечникова, депутат облради від БПП Сергій Риженко - може балотуватися від "Слуги народу" в мери Дніпра.

Зазначимо, голова столиці Віталій Кличко заявив про намір втретє йти на вибори мера Києва.

Нагадаємо, у "Слуги народу" запустили центральний штаб для підготовки до місцевих виборів.

Як повідомляло РБК-Україна, на місцевих виборах у цьому році український уряд планує протестувати формат онлайн-голосування, однак тільки у великих містах.

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Автор: Уляна Безпалько

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