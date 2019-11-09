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В Мінкульті роз'яснили указ Зеленського щодо стандартів новин

Новини » Політика     09.11.2019 - 21:23
В Мінкульті роз'яснили указ Зеленського щодо стандартів новин
Фото: Володимир Бородянський (facebook.com/borodyanskiy)

В уряді не планують регулювати стандарти новин в медіа

В ініціативі президента України Володимира Зеленського щодо вимог до новин в ЗМІ не йшлося про те, що уряд регулюватиме стандарти новин в українських медіа. Про це розповів міністр культури Володимир Бородянський на сторінці у Facebook.

За словами Бородянського, виникло термінологічне непорозуміння через помилкове застосування терміну "стандарти новин". Він наголосив, що уряд не збирається регулювати стандарти новин в медіа.

"Вас правильно стурбувала та обурила наявність в указі президента слів про встановлення "вимог та стандартів новин". Це термінологічне непорозуміння, яке виникало через помилкове застосування терміну "стандарти новин" в документах МКМС. Ми не збирались і не збираємось регулювати стандарти новин. Це право - виключно професійної спільноти", - пояснив він.

Бородянський додав, що у законопроекті про вимоги до новин в медіа планують ввести поняття небезпечної інформації, дезінформації та недостовірної інформації.

"Що ми збираємось робити: ввести поняття небезпечна інформація, дезінформація, недостовірна інформація. Що є дуже важливим в умовах інформаційної війни з РФ та можливим фінансуванням деяких ЗМІ країною агресором", - написав міністр.

Крім того, уряд хоче ввести визначення характеру інформації та зобов'язати ЗМІ позначати поширюваний конктент відповідно до виду.

"Введення визначень характеру інформації, як то новинна, розважальна, гумористична і т.п. разом з можливим обов’язком позначати поширюваний контент відповідно до того виду контенту, до якого відноситься інформація. Це є частиною належного інформування громадян і реалізацією їх права на інформацію", - заявив Бородянський.

В Мінкульті роз'яснили указ Зеленського щодо стандартів новин

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити і внести на розгляд парламенту законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.

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