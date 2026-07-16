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Корецкий сделал заявление о вероятном назначении Клименко министром обороны

11:39 16.07.2026 Чт
2 мин
Вчера Зеленский заявил нардепам, что подаст Клименко на Минобороны
aimg Ирина Гамерская
Корецкий сделал заявление о вероятном назначении Клименко министром обороны Фото: Сергей Корецкий (соцсети Корецкого)
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Сергей Корецкий заявил, что считает Игоря Клименко сильным и профессиональным. Впрочем, решение по кандидатуре министра обороны - компетенция президент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Корецкого в Раде.

В своем выступлении Корецкий заявил, что его правительство должно быть правительством обороны. В этом контексте он ответил на вопрос о вероятном назначении Клименко из МВД в Минобороны.

"По поводу МВД, по практическому опыту, пройдя зиму, я видел работу МВД и крайне высоко оцениваю работу министерства и лично Клименко. Я считаю, что он сильный профессиональный и результативный министр. Сможет ли правительство стать правительством обороны? Сможет. Потому что есть желание, внутренняя потребность, сплоченность. Относительно кандидатуры министра обороны - это исключительная компетенция президента", - заявил Корецкий.

У него также спросили, может ли он оставить Михаила Федорова в своем Кабмине, Корецкий заявил, что сначала нужно дождаться голосования Рады за его назначение.

Отставка Федорова

Вчера стало окончательно известно о решении президента Владимира Зеленского сменить главу Минобороны Михаила Федорова. Кандидатом взамен он назвал Игоря Клименко. Среди причин такого решения президент назвал конфликт Федорова с главкомом Сырским.

Сегодня Рада уже рассматривает вопрос назначения Корецкого новым премьером, далее в планах - назначение состава обновленного Кабмина пакетом. Отдельно, согласно процедуре, назначают министров обороны и иностранных дел. Их кандидатуры в Раду должен вносить президент.

Сегодня же в Киеве проходит акция против увольнения Федорова.

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