"Слуга народа" завтра проведет заседание фракции, ждут Свириденко, - источники

Юлия Свириденко может стать премьером

Напомним, вчера, 13 июля, источники сообщили РБК-Украина, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение назначить первого вице-премьера Юлию Свириденко на должность премьер министра.

Собеседники уточняли, что, согласно планам президента, Денис Шмыгаль станет новым министром обороны вместо Рустема Умерова.

При этом сегодня, 14 июля, глава украинского государства официально предложил Свириденко возглавить правительство.

Ожидается, что масштабные перестановки в правительстве пройдут за два дня. По информации источников РБК-Украина, они состоятся 16-17 июля.

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