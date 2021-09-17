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Комітет Ради з нацбезпеки підтримав антиолігархічний законопроект

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Київ, П'ятниця 17 вересня 2021 14:41
Комітет Ради з нацбезпеки підтримав антиолігархічний законопроект Фото: законопроект про олігархів Раді рекомендували прийняти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув антиолігархічний законопроект №5599. Його рекомендували Раді прийняти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку заступниці голови комітету Мар'яни Безуглої.

"Розглянули на Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки антиолігархічний законопроект до другого читання - рекомендували парламенту прийняти в цілому", - написала Безугла.

Голова фракції "Голос" у Раді Ярослав Железняк написав на своєму Telegram-каналі, що голосували так: 10 "за", 1 "проти", 0 утрималося.

За його словами, в рішенні комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою.

"Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі", - повідомив Железняк.

Нагадаємо, у Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська говорив, що до реєстру олігархів першими можуть потрапити Ігор Коломойський і п'ятий президент України Петро Порошенко.

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