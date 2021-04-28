У Раді заявили про плани замінити одного міністра

Заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.

Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити.

"Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Крім того, співрозмовник видання зазначив, що кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.