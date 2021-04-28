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У Раді заявили про плани замінити одного міністра

Новость на русском → Київ, Середа 28 квітня 2021 10:24
У Раді заявили про плани замінити одного міністра Фото: заступник голови Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Заступник голови Верховної ради України Руслан Стефанчук заявив, що обговорюється питання заміни одного з міністрів. Також планують призначити міністра енергетики.

Про це Стефанчук заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Втім, він не назвав прізвище і спеціалізацію міністра, якого хочуть замінити.

"Є плани заміни одного міністра в уряді. Більше сказати не можу", - зазначив він.

Раніше джерела РБК-Україна повідомляли, що Рада планує відправити у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Однак на цьому тижні голосування не передбачається.

Крім того, співрозмовник видання зазначив, що кандидатура головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду голови МОЗ не розглядається.

Нагадаємо, у березні спікер Ради Дмитро Разумков говорив, що найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова розглядатися не буде.

Також в Офісі президента повідомляли, що не вважають за потрібне відправляти у відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова на тлі COVID-вакцинації.

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